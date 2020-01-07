Tut ilçesinde polislere ilk yardım eğitimi verildi
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Tut ilçesinde polislere ilk yardım eğitimi verildi

Adıyaman'ın Tut İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

07.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:18
Tut ilçesinde polislere ilk yardım eğitimi verildi

'ın İlçe Emniyet Amirliğinde görevli memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Adıyaman 112 Acil Servis ekipleri, ilçede görevli polis memurlarına ilk yardım konulu uygulamalı anlatımda bulundu.

Eğitimde ekipler tarafından ilk yardım bilgileri, yaralanmalarda hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, boğulmalarda yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.

Kaynak: AA
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