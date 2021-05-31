TÜSİAD'dan nitelikli insan kaynağı gelişimi için "İşim Gücüm Geleceğim" projesi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye'nin sahip olduğu yetkinlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı "İşim Gücüm Geleceğim" projesini tanıttı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye'nin sahip olduğu yetkinlik potansiyelini ortaya çıkarmak ve dijital dönüşümü desteklemek için başlattığı "İşim Gücüm Geleceğim" projesini tanıttı.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, projenin detaylarının açıklandığı çevrim içi toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin hızlı gelişimi ve değişen iş modelleri nedeniyle yeni nesil dijital beceri ve yetkinliklerle donatılmış insan kaynağı ihtiyacının istihdam politikaları açısından öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaslowski, şunları kaydetti:

"Gerek dijital dönüşümün getirdiği paradigma değişimi gerekse şu an içinde bulunduğumuz Kovid-19 süreci dijital dönüşüme salt teknoloji perspektifinden değil, iş yapış biçimlerinin, işlerin ve istihdamın dönüşümü perspektifinden de bakmamız gerekliliğini pekiştirmiştir. TÜSİAD olarak istihdamın yeniden nasıl şekilleneceğini anlamak için iki konuya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İlki, mevcut çalışanların bu dönüşüme uyumu, diğeri ise yeni jenerasyonun bu dönemin gerektirdiği, ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatılmış olarak iş hayatına atılmasıdır. Yaptığımız rapor çalışmaları ve farkındalık etkinliklerinde gerek mevcut iş gücünün gerekse yeni jenerasyonun dönüşümünün öneminin altını çiziyoruz.

İşim Gücüm Geleceğim projesi ile ülkemizde teknoloji üretim ve kullanma yetkinliğinin artırılması vizyonuna paralel olarak iş gücünün bu dönüşüme ayak uydurması konusunda katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Geleceğin iş ortamına ve dijital çağın mesleklerine hazırlıklı olma amacıyla öğrenciler ve genç profesyoneller için bir online eğitim platformunu hayata geçiriyoruz. Bu platformun, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu dijital becerilerle donatılmış nitelikli insan kaynağını artırmasını ve bu kaynağın istihdam olanaklarıyla buluşmasına yardımcı olmasını hedefliyoruz."

İlk yılda 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Yuvarlak Masa Başkanı Serkan Sevim de Türkiye'nin dinamik nüfusunun birçok alanda olduğu gibi teknoloji ve inovasyon alanında da önemli bir potansiyel oluşturduğuna dikkati çekerek, "Küresel ölçekte dijital teknoloji ürünleri ve ticaretinde de köklü dönüşümler yaşanıyor. Dijitalleşme ile Türk iş dünyası olarak bizim de global rekabet, sürdürülebilirlik ve inovasyon için teknolojinin itici gücünden çok daha fazla yararlanmamız lazım. Yeni iş kollarından, yeni mesleklerden bahsediyoruz. Bu nedenle gençlerimize katma değeri yüksek beceriler kazandırarak onlara yenilikçi kariyer ve gelişim olanakları sunmalıyız. İşim Gücüm Geleceğim projesi ile de bu amaçla önemli bir adım atıyoruz." diye konuştu.

TÜSİAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın ise sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 21. yüzyıl dijital beceri ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli insan kaynağının her geçen gün önemini artırdığını belirterek, "TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim projesi ile yeni nesil teknolojiler odağında öğrencilerin ve genç profesyonellerin ücretsiz online eğitim platformu aracılığı ile dijital yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesini ve yüksek talep gören kaynak havuzuna eklemeyi hedefliyoruz. Böylelikle istihdam olanakları ile buluşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşim Gücüm Geleceğim platformu, genç profesyonellerin ilgi duydukları alanlardaki çevrim içi eğitimlerden ücretsiz olarak faydalanmalarına olanak sağlıyor. Platformda; veri bilimi, yazılım geliştirme, veri analizi ve görselleştirme, bulut çözümleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka ve siber güvenlik olmak üzere 7 eğitim programı bulunuyor.

İşim Gücüm Geleceğim'in ilk yılında 10 bin kişinin eğitim alması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık