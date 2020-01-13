Tuşba Belediyesinden karla mücadele çalışması

13.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:20

Van'ın Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, planlanan program dahilinde 30 personel ve 22 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekibi, ilçe genelinde kapanan servis yollarıyla okul, cami ve taziye evleri önlerini temizleme çalışmalarına başladı. Kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede ekipler, bir yandan yolları açık tutmak için aralıksız bir şekilde çalışırken bir yandan da tuz serpme araçlarıyla mahalle aralarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor.



Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri doğrultusunda daha önce koordine edilen ekipler, zaman kaybetmeden kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarına başlarken; yüksek kesimlerde etkili olan tipi yüzünden de çalışmaların zorlukla yürütüldüğü ifade edildi.



İlçe genelinde yolların büyük bir bölümünün kapalı olduğunu belirten Belediye Başkanı Salih Akman, eğitim öğretime verilen bir günlük tatili iyi bir şekilde değerlendirerek okul yollarında ve halkın ortak kullanım alanları olan cami ve taziye evlerinin yol ve bahçelerinde karla mücadele çalışmalarını bir an önce tamamlamak için ekiplerin canla başla çalıştığını kaydetti. Başkan Akman, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde oluşturduğumuz karla mücadele ekiplerimiz, 15 şoför ve 15 operatör olmak üzere 30 personel ve 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 5 adet kazıcı ve yükleyici, 2 adet loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 adet araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.



Ekiplerin karla mücadele çalışmasını yürüttüğü Şemsibey Mahalle Muhtarı Naci Çelik, belediye ekiplerinin gece gündüz demeden kar yağışının hemen akabinde gelerek yollarını açtığını ifade ederek, "Belediye Başkanımız Salih Akman ve tüm personeline teşekkür ederim. Gece gündüz demeden yollarımızı açıyorlar. Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.



Mahalle sakinlerinden Rıfat Kazan ise, yollarının temizlenmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti belirterek, "Yollarımızı zamanında temizleyen Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA