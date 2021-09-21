Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Model Ceviz-Badem Bahçesi Projesi' kapsamında dikilen ağaçlardan ilk ürünler alınmaya başlandı.

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi'nin, kırsal mahallelerde oturan üreticilere ek bir gelir sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Model Ceviz-Badem Bahçesi Projesi' kapsamında dikilen ağaçlardan ilk ürünler alınmaya başlandı.

Tuşba Belediyesi'nin kırsal mahallelerde oturan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, kırsal alanda üretimi artırarak vatandaşa ek gelir sağlamak amacıyla projeler geliştiren Tuşba Belediyesi'nin vatandaşa kurdurduğu 'Model Ceviz-Badem' bahçelerinden ilk ürün alınmaya başladı. Tuşba Belediyesi tarafından Ayanis Mahallesi'nde Mustafa Talay ve Sağlamtaş Mahallesi'nde de Abdulaziz Barlas isimli vatandaşlar tarafından kurulan bahçelerde incelemelerde bulunan ve elde edilen ilk ürünleri toplayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geçen yıl 4 bin ve bu yıl da 6 bin adet olmak üzere son 2 yılda 10 bin adet ceviz ve badem fidanını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttıklarını söyledi. Başkan Akman, "İşimiz vatandaşa fidan dağıtmakla bitmiyor. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlara budama tekniği ile meyvecilikte dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalıkla mücadele, meyve ağaçlarında bahar döneminde uygulanan kalem aşı yöntemleri konularında da alanda uygulamalı eğitimler veriyorlar" dedi.

"Vatandaşı alternatif ürün yetiştirmeye özendiriyoruz"

Tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olan Tuşba'da vatandaşları buğday ve arpa yetiştiriciliğinin yanı sıra işçiliği daha az ve getirisi yüksek olan ürün yetiştiriciliğine özendirdiklerini belirten Başkan Akman, Tuşba'nın kalkınması ve gelişimindeki en büyük etken tarım sektöründeki çeşitlilik ve üretim olduğunu söyledi. İlçede ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlara öncülük etmek amacıyla başlattıkları 'Model Ceviz Badem Bahçesi Projesi'nin artık meyve verdiğini anlatan Başkan Akman, "Belediye olarak geçmiş yıllarda kırsal mahallelere kurduğumuz bahçelerde bu yıl ilk kez ürün alınmaya başladık" ifadelerini kullandı. - VAN

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü! Bu yıl fiyatı cep yakacak

Ceviz hasadı üreticiyi üzdü, rekolte 10'da bire düştü! Bu yıl fiyatı cep yakacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Adnan Menderes Hasan Polatkan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Burak Yamantürk
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuşba Belediyesi'nin öncülük ettiği 'Model ceviz-badem' bahçelerinde ürün alınmaya başlandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 15:55:46. #1.12#