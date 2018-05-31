Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye Yatırım Yapmak Ülkelerin...

TÜRKİYE'DE 20 yıldır aktif olan ABD merkezli uluslararası inşaat/ proje yönetimi şirketi Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü (COO) Michael Doring, gelecek hedeflerini paylaşarak Türkiye inşaat sektörüyle ilgili öngörülerini aktardı.

Uzun dönemde Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Doring, kısa dönemde özellikle döviz kurlarının yükselmesiyle bazı engeller olabileceğine işaret etti. Mühendislerin fiyat belirleme ve risk hesaplamada zorlanabileceğini ifade eden Doring, "Fakat, uzun vadede stratejik bir yere sahip olan bu ülkeye yatırım yapmak herkesin yararına olacaktır" dedi.

Türkiye pazarında yer aldıkları için oldukça heyecanlı olduklarını vurgulayan Doring, "Bütün enerjimizi Türkiye'yi, Avrupa ve Türki Cumhuriyetleri operasyonlarımızın merkezi yapmak için kullanıyoruz ve büyümeyi hedefliyoruz; 2018 yılında piyasa şartlarına uyum sağlayıp oldukça fazla iş yapmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de oldukça yetenekli mühendisler var"

Türkiye'de hem mühendislik hem de inşaat konularında oldukça yetenekli mühendislerin olduğunun altını çizen Doring, "Çünkü, ülkenin temelleri çok sağlam. Şu an burada, inşa etme modellemeleri, drone ve sanal gerçeklik teknolojilerine sağlanan uyum süreci olduğunu görüyorum. Türkiye, yeşil inşa ve sürdürülebilirlik konularında biraz daha ilerleme kaydetmeli. Dünyada inşaat teknolojisinde oldukça büyük gelişmeler görüyoruz. Şu anda konut sektöründe dünyada, BIM, 360 derece fotoğraflama ve bu fotoğrafların inşa sürecinde kullanımı, inşaat alanlarının gözlemi için drone kullanımı ve tasarım sürecinde bina sahiplerine oluşacak binanın ana hatları için fikir vermesi amacıyla üç boyutlu basım teknolojileri ön planda ve bunların bu bölgede de iyice yerleşmesi için çalışacağız" diye konuştu.

"Turner'ın misyonu: Müşterilerin hayatını değiştirmek"

Turner olarak misyonlarının, müşterilerin hayatında değişiklik sağlamak olduğunu ifade eden Doring, "Çalışanlarımız için daha iyi koşullar sağlayarak ve diğer insanlara saygıyı, devamlı gelişim, sürdürülebilir ve çeşitli kültüre odaklı, egosu olmayan yalın bir anlayışla, bunu doğru yoldan yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden, bir farklılık yaratmak için bu ilkeleri misyonumuza yerleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, küresel inşaat servislerinde ve teknik uzmanlıkta piyasaya en yüksek değer sağlayan bir şirket olmak; bunu gerçekleştirmek için, oldukça sıkı çalışıyoruz" diye açıkladı.

"Görsel modelleme, fiziki modellemenin yerini alacak"

Gelecekte, görsel modellemenin "eski ve modası geçmiş" fiziki modellemelerin yerini alacağına dikkat çeken Doring, "Çünkü, şu anda inşa edilecek alana virtual olarak bakabilme imkanınızın yanında, söz konusu alanla, kullanıcının etkileşime geçebileceği virtual cihazlara sahip oluyorsunuz. Türkiye'de büyük bir yetenek var ve temelleri çok sağlam. Rusya ve Hindistan gibi, çeşitli ülkelerle gerçekleştirdiğimiz uluslararası işlerdeki Türk inşaatçıların, oldukça güçlü bir temelden geldiğini görüyoruz; ülkedeki inşaat pazarının biraz daha kendini teknoloıjik olarak yenileyip, hızlanmaya ihtiyacı var. ve bence inşaat piyasasında seçkin bir ünvana sahip olabilmek için bu oldukça kolay bir adım ve bu adımın dünyada olduğu gibi burada da öncüsü olacağız" dedi.

"Türkiye'ye yüklü miktarda yatırım yapacağız"

Türkiye'de uzun bir süredir iş yaptıklarını vurgulayan Doring, projeler hakkında bilgi verirken şunları söyledi:

"Atatürk Havaalanı, İş Bankası Genel Müdürlüğü, Kaplankaya Resort gibi çeşitli projelerde yer aldık ve şimdi bütün enerjimizi Türkiye'yi Orta Asya (Türki Cumhuriyetler) ve hatta Avrupa için bir merkez haline getirmek için harcıyoruz. Türkiye'deki son projelerimiz arasında, oldukça heyecanlı olduğumuz, Emaar Square ve Ziraat Bankası yer alıyor. Fakat şu an sanki Türkiye'yi sıfırdan yeniden yapılandırıyor gibiyiz ve söz konusu genel merkezin oluşumu için oldukça yüklü miktarlarda yatırım yapacağız."

"Başarılı olmak için yeni teknolojik gelişmelere yetişmeliyiz"

Türkiye'deki inşaat sektörünün, yalın uygulamalarla bir yandan israfı azaltarak, yeni teknolojilere uyum sağlamak ve daha yeşil bir endüstriye doğru adım atmak yönünde çalışmalar içinde olması gerektiğini vurgulayan Doring, "Çünkü, şu an sektörümüzde yeni birçok teknoloji gün yüzüne çıkıyor ve inşaat endüstrisi bu teknolojilere henüz bağışıklık kazanamadı. Bu yüzden projelerimizde daha iyi başarı göstermek için bu yeni teknolojik gelişmelere yetişmemiz gerekiyor" dedi.

"İstanbul'da genel merkez oluşturmak istiyoruz"

Turner'ın uluslararası projelerinden örnekler veren Doring, "Amerika'da en büyük inşaat şirketlerinden biri olmamızın yanı sıra, biri Meksika'da, biri Kuala Lumpur'da ve bir diğeri Mumbai'de olan üç genel merkezimiz var; Orta Asya ve Avrupa projelerinde kullanmak üzere bir tane de İstanbul'da genel merkez oluşturmak istiyoruz. Bu genel merkezi organizasyonumuzun önemli bir parçası haline getirmek için çok gayret edeceğiz" diye ekledi. - İstanbul