Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
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Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası Toplantıdan detaylar Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor.

07.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:09
Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası

Toplantıdan detaylar

Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
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