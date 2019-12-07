Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası Toplantıdan detaylar Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor.
07.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:09
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesi binası
Toplantıdan detaylar
Irak Türkmen Cephesi'ne bağlı Türkmen Seçim Dairesinin Başkanı Ahmet Köprülü ile röportaj Türkmenler Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinde temsil edilmek istiyor
Kaynak: AA