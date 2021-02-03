Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda
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Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda

03.02.2021 22:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:05

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, temsilci ataması gerçekleştirmeyen Twitter için reklam yasağının başladığını duyurdu. Bakan, sonraki hamlenin ise Twitter'ı yavaşlatacak 'bant daraltma' olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda, bakanlık olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) ile ciddi çalışmalar yürüttüklerini ve dışardan siber saldırıların önlenmesi adına çalıştıklarını anlattı.

Pandemide siber saldırıların da arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sosyal medya düzenlemesinin de bununla ilgili bir uygulama ve istihbarat açısından da önemli bir konu olduğunu söyledi. Karaismailoğlu, yerli ve milli uygulamaların tercih edilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin Turkcell'in BİP uygulamasını kullandığını dile getirdi.

TWİTTER'A REKLAM YASAĞI GELDİ, BANT DARALTMA YOLDA

Türkiye'nin Twitter ile ilgili yaptırımlarına değinen Karaismailoğlu, reklam yasağının başladığını ve peşinden bant daraltılması geleceğini vurguladı. Karaismailoğlu, "Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş" değerlendirmesinde bulundu.

SOYLU'NUN TWEETİNE KISITLAMA

Bakan Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetine kısıtlama getirmesine ilişkin "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" dedi.

TÜRKSAT 5B UYDUSUNU SPACEX FIRLATACAK

Karaismailoğlu, uydu konularında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Türksat 5B uydusunu da SpaceX firmasının fırlatacağını söyledi. Karaismailoğlu, "Uzay vatanda varlığımızı her zaman hissettireceğiz. 2022 yılında kendi uydusuyla uzayda yer alan bir Türkiye olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Uzay Ajansı'nı aktif hale getirmek için uğraşıyor. Güzel çalışmalar var, önümüzdeki günlerde onlar da çalışmalarını anlatacak." dedi.

BANT DARALTMA NE DEMEK?

Sosyal uygulamalarda bant daraltma beş şeritlik bir otoyolu, tek şeride düşürmek olarak tanımlanıyor. Bant daraltılması yapılan bir uygulamayı kullanmak istediğinizde bağlanamama ya da yavaşlık sorunları baş gösteriyor.

Türkiye'ye temsilci atamayan Twitter'a reklam yasağı geldi, bant daraltma yolda
Haber Yorumları (4)
AMED: ülkemin kanunlarını tanımayana bende tanımam
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OBJEKTİF: onu bunu bilmem kendi yazilimini kendin yap ve twitter insta face whatsapp viber yasagi koy, ha youtubeyide unutmayalim, bizde tercubeli binlerce yazilimci issiz genc var hem onlara is yolu acilir
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NÖB.SAVCI: Önemli olan bant daraltma ve bu tarz yaptırımlar değil önemli olan varsa yürek komple Türkiye pazarından kaldır ! ! !
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