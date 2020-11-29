Türkiye ve Ukrayna, ivmelenen ilişkileri somut projelere dökmek istiyor
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Türkiye ve Ukrayna, ivmelenen ilişkileri somut projelere dökmek istiyor

29.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:55
Türkiye ve Ukrayna, ivmelenen ilişkileri somut projelere dökmek istiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Ukrayna arasında güçlü bir ivme kazanan ilişkilerimizi somut projelere dökmek istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Ukrayna arasında güçlü bir ivme kazanan ilişkilerimizi somut projelere dökmek istiyoruz. Bu ziyaretin her iki ülke açısından da yeni iş birliklerini beraberinde getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye ziyareti kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.

Mustafa Varank, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetiyle toplantı için özellikle tarihi 400 öncesine kadar uzanan Mabeyn Köşkü'nü seçtiklerini belirterek, "Burası yüzyıllar boyunca nice tarihi olaya şahit oldu. Bugün de Ukrayna ile ilişkilerimiz açısından tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Ülkelerimiz arasında güçlü bir ivme kazanan ilişkilerimizi somut projelere dökmek istiyoruz. Bu ziyaretin her iki ülke açısından da yeni iş birliklerini beraberinde getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

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Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile özel bir görüşme gerçekleştirdikten sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Toplantıda, sanayi, teknoloji ve savunma sanayisi alanında iki ülke arasındaki iş birliği projeleri ele alındı.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş katıldı.

Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Kriklii ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha yer aldı.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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