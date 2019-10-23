"Türkiye ve Rusya sorun çözme kapasitelerini teyit etmiştir"

23.10.2019 14:30

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ile Rusya bölgenin iki lider ülkesi olarak uzlaşma, iş birliği yapma ve sorun çözme kapasitelerini dünya önünde bir kez daha teyit etmiştir." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Destici, Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı sürecinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya Federasyonu ile masada anlaşmaya varmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Destici, terör koridorunun yerle bir olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye rağmen bu coğrafyada politika üretilemeyeceği bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yaptırım tehditlerinin ve ambargoların hiçbir işe yaramayacağı görülmüştür. Hem sahada hem masada güçlü bir Türkiye gerçeğini herkes hem görmüş ve kabullenmek zorunda kalmıştır. Terör örgütleri sivil halkı kalkan yaparken kahraman Mehmetçiğimiz, sivillere kalkan olmuştur.

Kendi içinde fikir birliğine varamayan ve karar alamayan Avrupa Birliği, kapıda beklettiği Türkiye'den hem askeri hem de siyasi ders almıştır. Türkiye ile Rusya bölgenin iki lider ülkesi olarak uzlaşma, iş birliği yapma ve sorun çözme kapasitelerini dünya önünde bir kez daha teyit etmiştir."

Kaynak: AA