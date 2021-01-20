Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında tarımsal ilişkileri güçlendirecek anlaşma

TÜRKİYE ile Kuzey Makedonya arasında, veteriner hizmetleri ve gıda güvenliği ile ormancılık, su alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ikili anlaşmaların iki ülke arasındaki tarımsal ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, Kuzey Makedonya Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanı Arjanit Hoxha ile Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Naser Nuredini ile video konferans yöntemiyle görüşerek, ikili anlaşmalara imza attı. Görüşmede, iki ülke arasında tarımsal ticaret ve yatırımlar, orman ürünleri ticareti ile tarım sigortaları ve tarımsal araştırmalar, kuraklığın engellenmesi gibi pek çok konu ele alındı. Bakan Pakdemirli, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için var olan siyasi iradenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

'TÜRK YATIRIMLARI 1,3 MİLYAR DOLARI BULDU'Pakdemirli, "Kuzey Makedonya'daki Türk yatırımları pandemiye rağmen 2020 yılında da devam etmekte olup, 1,3 milyar doları bulmuştur. Makedonya'da bulunan Türk firma sayısı 100'e yaklaşmakta; bu firmalar marifetiyle yaklaşık 5 bin kişiye iş imkanı sağlanmaktadır. TİKA tarafından Kuzey Makedonya'da 2005 yılından günümüze toplam büyüklüğü 100 milyon doları aşan yaklaşık bin proje gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen ikili ticaret rakamları istenilen seviyede değil. 2019 yılı rakamlarına göre Türkiye 'nin Makedonya'ya 398,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bunun 26,3 milyon doları tarımsal ürün" dedi.Bakan Pakdemirli, tarımsal ticaretin artırılması için Türkiye'nin mevcut gıda, tarım ve ormancılık sektörü kapsamında, özellikle domates, kuru meyveler, narenciye gibi ürünlerin ihracat potansiyelinin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağını dile getirdi. İki ülke bakanlıkları arasında 2013 yılında imzalanan Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı'nın tarım alanındaki işbirliğini güçlendirmesi için hukuki temel oluşturduğuna dikkati çeken Pakdemirli, Tarım Yürütme Komitesi toplantısının pandeminin etkisinin azalacağının beklendiği 2021 yılının ikinci yarısında yapmak istediklerini belirtti.'İLAÇ VE AŞI ÜRETİM KAPASİTEMİZ MEVCUT'Pakdemirli, Avrupa Birliği'nin tıbbi ürünlere ilişkin mevzuatına uygun Türkiye'de iyi üretim uygulamaları sertifikasına sahip 35 adet veteriner tıbbi ürün üreticisi bulunduğunu kaydederek, "Bunlardan 29 adedi ilaç üreticisi, 1 adedi ilaç etken madde üreticisi ve 6 adedi ise aşı üreticisidir. Bu tesislerde hem ülkemiz ihtiyacını karşılayacak hem de yüksek miktarda ihracat yapabilecek ilaç ve aşı üretim kapasitemiz mevcuttur" ifadelerini kullandı.ANLAŞMALAR İMZALANDI

Bakan Pakdemirli, veterinerlik hizmetleri ve gıda güvenilirliği alanında bugün imzalanan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'de üretilen aşı ve ilaçların Kuzey Makedonya'da ruhsatlandırılması ve ihracatının kolaylaştırılmasına yönelik adımların atılması için gerekli görüşmelerin biran önce başlatılacağını umut ettiğini de söyledi. Görüşmede 'Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşması', 'Ormancılık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' ve 'Su Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı' imzalandı. Bakan Pakdemirli, imzalanan ikili anlaşmaların iki ülke arasındaki tarımsal ilişkileri daha da güçlendireceğinin altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN