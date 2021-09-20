Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.