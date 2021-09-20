Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı - Haberler
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Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı

AA - Haberler | Güncel

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların da katılımıyla İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı

Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı

Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı

Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı
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Haber: Türkiye ve Azerbaycan uçakları İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı - Haberler
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