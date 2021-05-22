Türkiye Triatlon Federasyonu'nca Didim'de 3. kez yarışlar düzenlendi

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.'sü organize edilen Didim Triatlon yarışmaları, gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.'sü organize edilen Didim Triatlon yarışmaları, gerçekleştirildi. Bu yıl ki yarışlara pandemiye rağmen katılımın yüksek olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu Didim Kaymakamlığı ve Didim Belediyesi'nin katkıları ile bu yıl 3. düzenlenen Triatlon yarışları Didim Altınkum'da gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı sokağa çıkma yasağında gerçekleşen organizasyonda yarış parkurları ve çevresi, Didim Belediyesi ekipleri tarafından yarışlara hazırlandı. 2 gün süren yarışlarda Atatürk bulvarının belli bölümü trafiğe kapatılarak, Emniyet ve Zabıta ekiplerince güvenlik tedbirleri alındı.

Yarışları Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Belediye başkan yardımcıları Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Türkiye Triatlon Federasyonu yöneticileri de takip etti.

Güzel havada gerçekleşen yarışlarda sporcuların yanı sıra ailelerin ve antrenörlerinde heyecanlı oldukları gözlendi. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular yüzme, bisiklet ve koşu olmak üzere 3 ayrı parkurda yarıştı. Bu yıl pandemi sebebiyle minik kategorilerde yarışlar düzenlenmedi. Bu yıl Yıldız, Genç A, Genç B, Elit, Paratriatlon, Yaş grubu ve Mixed Relay olmak üzere 7 ayrı kategorilerinde sporcular ilk 3'e girmek için mücadele etti. Yarışlarda dereceye giren sporculara ilçe protokolünce ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye giren sporcular ise Didim'de yarışların güzel olduğunu ifade ederek, hedeflerinin Avrupa'da düzenlenecek yarışlarda derece elde etmek ve Milli takıma seçilmek olduğunu ifade ettiler.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Didim'de pandemi sebebiyle yapılamayan yarışların bu yıl 3. düzenlediklerini kaydederek "Biz pandemi döneminde bu kadar bu gruplarda talep beklemiyorduk. Bu sene minikler grubunu dahil etmedik ama bu sene 500'e yakın, en son 496 idi kayıt var. Geçen sene bu grupların sayısı 300 idi, yani 2019 yılında.. Şu anda parkurda da bir değişiklik yaptık. Çünkü her geçen gün sayımız artıyor. Deniz Başkanımla birlikte önümüzdeki sene buranın uluslar arası bir yarış olması için başvurularımız yapacağız. Burada biz yani Triatlon ailesi Didim'i çok sevdi. Her geçen gün buranın markalaşması, Triatlon açısından da bilinirlilik açısından da markalaşması için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl 3. yapıyoruz. Hem belediyemiz, Kaymakamlığımız, bizler ve Triatlon ailesi olarak burada olmaktan çok mutluyuz. Önümüzdeki sene pandemi koşulları olmadığı takdirde burada 1000'i aşkın sporcu ile olacağımıza inanıyoruz. İptal ettiğimiz grupları da dahil edersek, o zaman burada 3500-4000 bine yakın kişinin burada 3-4 gün turizme katkı sağlamsı anlamına geliyor."şeklinde konuştu.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise "Pandemiden dolayı ara vermemize rağmen katlım gayet iyi; organizasyon mükemmel, teknik anlamda da mükemmel tümüyle mükemmel bir organizasyon yapıyoruz. İlk günden beri yani ilk düzenlediğimiz günden beri söylemiştim Didim bunu coğrafyası ve fiziki yapısı olaya verdiğimiz önemle bunu hak ediyor. Biz bunu uluslar arası düzeyde Didim'e getirmek mecburiyetindeyiz ve getireceğiz.Federasyon başkanımızla da görüştük. İnşallah önümüzdeki yıl yada bir sonraki yıl hiç önemli değil, Avrupa Şampiyonasının bir ayağını muhakkak Didim'e taşımak ve burada halkımıza bunu tattırmak istiyoruz."dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı