TPAO, Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfetti
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye-Suriye sınırında Günyurdu-1 kuyusunda ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini açıkladı. Kurum keşfe ilişkin görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
Tpao'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye- Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."
Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.
AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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