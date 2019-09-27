Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)

Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)

Rus haber ajansı RIA'nın bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı

27.09.2019 15:00
Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)

Türkiye'nin Sukhoi SU-35 savaş uçağı alımı için Rusya ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi


Rus haber ajansı RIA, bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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