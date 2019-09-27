Türkiye SU-35 alımı için Rusya ile görüşmeler yürütüyor (RIA)
Rus haber ajansı RIA'nın bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı
27.09.2019 15:00
Türkiye'nin Sukhoi SU-35 savaş uçağı alımı için Rusya ile görüşmeler yürüttüğü bildirildi
Rus haber ajansı RIA, bir üst düzey Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde muhtemel satış için görüşüldüğünü ama somut bir anlaşmadan bahsetmek için henüz erken olduğunu yazdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com