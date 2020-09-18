Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
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Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

18.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:31

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

AA Editörü - TOGG
TOGG
AA Editörü

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