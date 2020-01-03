Türkiye'nin Nabzı anketi: Erdoğan'ı 'onaylıyorum' diyenlerde düşüş var, tek istisna HDP seçmeni
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Türkiye'nin Nabzı anketi: Erdoğan'ı 'onaylıyorum' diyenlerde düşüş var, tek istisna HDP seçmeni

Metropoll Araştırma Şirketi’nin son anketine göre, son bir ayda Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını "onaylamayan" AK Partililerin oranı yüzde 5,8'den yüzde 11'e çıktı; "onaylıyorum" diyen bütün partililerde düşüş var, tek istisna HDP seçmeni

03.01.2020 07:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:09
Türkiye'nin Nabzı anketi: Erdoğan'ı 'onaylıyorum' diyenlerde düşüş var, tek istisna HDP seçmeni

Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketine göre, son bir ayda 'ın cumhurbaşkanlığını "onaylamayan" AK Partililerin oranı yüzde 5,8'den yüzde 11'e çıktı; "onaylıyorum" diyen bütün partililerde düşüş var, tek istisna HDP seçmeni.


Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı "Türkiye'nin Nabzı Aralık 2019" anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı "verenlerin" oranı son bir ayda yüzde 48,4'ten yüzde 43,7'ye düştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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