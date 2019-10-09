09.10.2019 14:25

Türkiye'nin muz ihtiyacının 5'te birini tek başına karşılayan mahalle susuzluk sebebiyle üretimi bırakıyor

Üretici pes etti, muz bahçeleri villa olmaya başladı

Kendi çabalarıyla açtıkları yüzlerce kuyu kurudu, çaresiz kalan mahallesi careyi muz bahçelerini satmakta buldu

Yaklaşık 60 yabancı uyruklu kişinin muz bahçelerini alarak villaya dönüştürdüğü mahallede üreticiler su sorununun çözülmesi halinde üretimi 3 kat arttırabileceklerini söylüyor.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa İlçesine bağlı Zeytinada mahallesi Türkiye'nin toplamda ürettiği 500 bin ton muzun 5'te biri olan 100 bin tonu tek başına üretiyor. Yarım asrı aşan bir süredir mücadele ettikleri su sıkıntısına rağmen üretimden vazgeçmeyen Zeytinadalı üreticiler, suya kavuşabilmek için her türlü yolu denedi. Sulama suyunu bulabilmek için kendi imkanlarıyla yüzlerce kez sondaj çalışması yapan mahalle sakinlerinin verdiği mücadele çıkan suyun bir süre sonra kuruması sonucu boşa çıktı .

Mahalleye 15 kilometreyi aşan sulama borularıyla su getirmek için sulama havuzları yapan mahalleli, su kaynağının kuruması sonucu çaresiz kaldı. Su havuzundan üreticilere taksim edilen borular, uzun süredir su görmeyince yosun bağladı.

Mahalle muhtarı Mehmet Ali Şener 400-500 kişinin faydalandığı havuzda nisan-mayıs aylarından yeteri kadar suyun olduğunu ancak daha sonra suyun kesildiğini söyledi. Şuan havuza akan en güçlü kaynağın serçe parmak kalınlığında olduğunu belirten Şener, "Akan en güçlü su bu. Burada taksim deposu yaptık. Bu depoda her üreticinin bir hissesi var. Bu akan su da kişinin şahsi suyu. Havuzda su yok zaten" dedi.

Havuzu besleyen kaynağın geldiği boruyu gösteren Muhtar Şener, suyun akmadığını ve 500 üreticinin mağdur olduğunu söyledi.

"Benim 18 kuyum var ama hepsi kurudu"

Mahallenin en eskilerinden olan üretici Mehmet Yılmaz, üretimin her geçen gün düştüğünü söyledi. Yılmaz, "Milletin elindeki mal susuz kalıyor. Milletin 1000 yalak muzu varsa 500'e düşüyor. Artık bu taksim muslukları çalışmaz oldu. Olsada çok kısa sürüyor. Su sıkıntısı bu köyde hiçbirzaman bitmedi. Benim 18 kuyum var. Her kuyudan su çıktı ama kısa süre sonra kurudu. 18 kuyuyu şimdi hesaplayın kaç paraya açılır? Ben 1969 yılında askerden geldim. Bu köye gölet yapma sözü verdiler. DSİ'den bir memur geliyor gölet yapılacak diyor, yer gösteriyor. 15-20 yere gölet sözü verdiler ama arkası gelmiyor. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

"5 kaynaktan 4'ü kurudu"

Mahallenin taksim depolarını besleyen ana havuzu göstererek burada da 5 su kaynağından 4 tanesinin kuruduğunu belirten Muhtar Mehmet Ali Şener "2017 yılında dönemin belediye başkanı 1 milyon lira masraf ederek kuyular açtı. Bu masraflar sonucu çıkan suları 1-2 yıl kullandık ama bu su da kurudu. Dinamomuz çalışmıyor. Su olsa kullanacağız. Bu dinamo ile 15 kilometre ileriye su basıyoruz. Şuan biriken suyu alıyoruz sadece. Buna rağmen 30 bin lira elektrik parası ödedik. Bu havuza 5 kaynaktan su akıyor ama şuan 4 tanesi kurumuş durumda. Akan tek kaynağımız bu. 500-600 üretici bu suyla yetinmeye çalışıyor" diye konuştu.

Sulama suyunu elektrikli dinamolarla muz bahçelerine pompalamak için kendi imkanlarıyla elektrik hatları çektiklerini de vurgulayan Şener, "Gördüğünüz şu elektrik direklerini, tellerini biz kendi imkanlarımızla çektik, devletimize yük olmadık. Her bir hat bir üreticiye ait. Bunlar da şuan su olmadığı için kullanılmıyor" dedi.

Mahallesinin deniz yamacında 17 kilometrelik uzunluğa sahip olduğunu ve Türkiye'nin toplamda ürettiği 500 bin ton muzun 5'te birini tek başına karşıladığını belirten Muhtar Şener, "Önceleri 120 bin ton muz üretiyorduk. Bu oran susuzluk nedeniyle 100 bin tona düştü. Su sıkıntısı devam ederse durum belli. Vatandaş arazilerini yabancılara satıyor. Köyümüz yabancı istilası altında. Gün geçtikçe bitiyoruz. Şuan su olmadığı için masraf kurtarmıyor. Vatandaş yerini satıyor. Köyümüzde fitne fesat çıkıyor. Bir kişi su kuyusu açıyor. Diğer bir kişi de kendi bahçesine kuyu açınca komşusunun akrabasının suyu kesiliyor. Bu da kırgınlıklara, küskünlüklere neden oluyor. Köylü birbiriyle konuşmaz hale geldi. Acilen gölet çalışmasının başlaması lazım. Şuana kadan 50-60 tane villa yapıldı muz bahçelerimizin içine. Su olsa biz tüm arazilerimizi muzla doldurur ülke ekonomisene katkıda bulunuruz. Türkiye'ye yetecek muzu üretiriz. Tarım Bakanı kendisi gelemezse bir heyet gönderebilir, bizim ne zorluklarla üretim yaptığımızı, imkan verilirse neler yapabileceğimiz görmesini istiyoruz" diye konuştu.

Muz üreticisi Fahri Özkurt, "Suyumuz yok, çok az var. Devletimizden özellikle Tarım Bakanımızdan su istiyoruz. Su olsa şu boş arazileri komple muz bahçesi yaparız. Şimdi tropikal meyve üretimi de başladı. Suyumuz olmadığı için çiftçiler yerlerini satmaya başladı. Kuyularımız var ama kuyularda su yok. Elektrik masrafıyla baş edemiyoruz. Şuan 100 bin ton üretiyoruz bu gün geçtikçe düşüyor. Bize imkan verilirse bunu 300-350 bin tona çıkarırız, biz de daha ucuza muz yeriz" dedi.

Susuzluk nedeniyle muzların üren vermemeye başladığını vurgulayan üretici Mehmet Akşit ise "Görmüş olduğunuz bu muz susuzluktan bu hale gelmiş. İyi muz temmuz 15'de başlar Ağustos 15'te biter. Ekimin 9'u olmuş bu muz daha doğurmaya çalışıyor. Bu susuzluktan oluyor. Biz yetkililerden su istiyoruz. Herkeste kuyu var ama içinde su yok. Bir de elektrik çok para. Biz büyüklerimizden su imkanı verilmesini istiyoruz. Çünkü verimimiz düşmeye başladı" şeklinde konuştu.

Mahalledeki pek çok üreticinin muz bahçesini sattığına değinen üretici Bilal Şimşek de "Arkadaşlarımız arazilerini satmaya başladılar. Satma nedeni susuzluk. Adam içecek su bulamıyorki bahçesini sulasın. Yabancılar gelip alıyor Avurupa'dan alıyorlar. Onlar da geldiği halde adamın suyu ceyranı yok. Bu şekilde devam ederse biz de bırakacağız" dedi.

Muz bahçesinin içerisine yapılmış bir villayı gösteren Mahalle Muhtarı Şener, "Vatandaşlarımız bir bir bahçesini satmaya başladı. En bariz örneği de bu gördüğünüz villa. Bakın yan tarafı bahçe, burası da Hollandalı bir kişinin yaptığı villa. Böyle giderse muz üretimi düşecek ve üretimde dışa bağımlılığımız artacak. Su sorunu bu çareye itiyor. Bundan 10 yıl önce 1500 nüfusumuz vardı bu 600'e düştü. Üretici mahallesini terk ediyor. Üreticinin suyu olmadığını için arazilerine suyu olan ortaklar alıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA