Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardımlar ABD'ye ulaştı
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Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardımlar ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için gönderdiği tıbbi yardımlar ABD'ye ulaştı
29.04.2020 00:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:40

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı bu ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin yardım eli, salgından etkilenen birçok ülkenin ardından Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu, ölü sayısının da 57 bini aştığı ABD'ye de uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi.

Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı.

Üsse indirilen yardım kolilerinin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, Türk ve Amerikan bayraklarının yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözlerinin Türkçe ve İngilizcesi yer aldı.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu bildirildi.

TSK'ye ait A400M nakliye uçakları daha önce de İtalya, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'ye yardım taşımıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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