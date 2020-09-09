Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Türkiye, 1,9 milyar varil petrol eşdeğeri olan 320 milyar metreküp doğal gaz keşfiyle 2020 yılında dünya keşif listesinde ikinci, denizlerde yapılan keşiflerde ise birinci sırada yer aldı.

Sakarya doğal gaz sahasında yapılan keşif bu yıl dünyadaki deniz keşifleri arasında ilk, kara ve denizlerde yapılan bütün keşifler arasında da ikinci sırada yer aldı.

2020 içinde dünyada yapılan en büyük 10 keşfin toplam değeri yaklaşık 19 milyar varil petrol eşdeğeri oldu. Türkiye, genel keşif listesinde 1,9 milyar varil petrol eşdeğeri (320 milyar metreküp doğal gaz) keşifle ikinci, denizlerde yapılan keşiflerde ise birinci sırada yer aldı.

İLK SIRA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN

Listenin ilk sırasında 14 milyar varil petrol eşdeğeri keşif ile Birleşik Arap Emirlikleri bulunurken, üçüncü sırayı 1,3 milyar varil petrol eşdeğeri ile Rusya, dördüncü sırayı 730 milyon varil petrol eşdeğeri keşifle Surinam aldı. Surinam, 613 milyon varil petrol eşdeğeri keşifle beşinci sıranın da sahibi olurken, bu ülkeyi Guyana, Meksika, ABD ve İngiltere izledi.

"TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası keşfinin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Dönmez, keşifle Milli Enerji ve Maden Politikası'nın hidrokarbon alanındaki en somut sonucunun alındığını belirterek, "Gemilerin alınması, işletilmesi ve her türlü engellemeye rağmen operasyonlarına aralıksız devam etmesi, Türkiye'nin inandığı yoldan asla geri adım atmayacağını gösteriyor. Bugün bölge ülkeleri, kaosa dayalı yürüttükleri politikalarında bu gerçeği göz ardı ettikçe, Türkiye'nin kararlılığını görmezden geldikçe hüsrana uğrayacaklarını iyi bilmeliler." diye konuştu.

Keşfin uzun vadeli politikaların bir sonucu olduğuna dikkati çeken Dönmez, şöyle devam etti:

"Keşiften 14 ay önce bölgede sismik çalışmalara başlamıştık. Arkadaşlarımız bölgenin umut vadeden bir yer olduğunu ifade edince Fatih'i Akdeniz'deki görevinden Karadeniz'e çektik. 20 Temmuz'da başladığımız sondajda hamd olsun 1 ay gibi kısa bir sürede keşfi gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde aşağı doğru ineceğimiz 2 katman daha var. Veriler 320 milyar metreküplük rezervin yukarı yönlü revize edileceğini gösteriyor. Keşfimiz 2020'de denizlerde yapılan keşifler arasında ilk sırada yer alıyor. 1,9 milyar varil petrol eş değerine denk gelen 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizi, Gazprom'un Rusya'da bulduğu 1,3 milyar petrol varil eşdeğerindeki keşif izliyor."

"KARADA YAPILAN KEŞİFLER MALİYET AÇISINDAN DAHA UYGUN"

Bakan Dönmez, bu yıl kara ve denizlerde yapılan bütün keşifler ele alındığında Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara sahasında yaptığı keşfin ardından ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Ancak burada şu hususu gözden kaçırmamak gerekir. Öncelikle Körfez ülkeleri petrol ve doğal gaz yatakları açısından zengin bir bölge. Bölge dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz yataklarına ev sahipliği yapıyor. İkinci olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan keşif karada yapıldı ve karada yapılan keşifler hem maliyet hem de operasyonel açıdan denizde yapılanlara göre daha uygun." diye konuştu.

Daha önce Karadeniz'de hiç aranmamış bir bölgede sismik çalışmalar yapıldığını anımsatan Dönmez, sahanın geliştirilmesi için çevredeki alanlarda da sismik çalışmalara başlanacağını ifade etti.

"DÜNYADAKİ SAYILI REZERVLER ARASINDADIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında konuya değinmişti.

Erdoğan, "Sakarya doğal gaz rezervi 1,9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığıyla dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynaktır. Ayrıca gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır. İnşallah Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da artıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA