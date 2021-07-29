Türkiye'nin ilk 'Roman Gençlik Çalıştayı' Karşıyaka'da!

ROMGEDER ile Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan "Roman Gençlik Çalıştayı" başlıklı proje, Avrupa Birliği'nden hibe desteği almaya hak kazandı. Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalıştay, Türkiye'de bir ilk olacak.

Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği (ROMGEDER) ile Karşıyaka Belediyesi, Türkiye'nin ilk "Roman Gençlik Çalıştayı"na imza atmaya hazırlanıyor. İki kurumun ortaklığında hazırlanan proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Go For Youth Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Roman gençlerin ve kadınların, toplumla ilgili çalışmalara ve karar alma süreçlerine daha etkin şekilde katılımını sağlamayı amaçlayan organizasyonda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından Romanlara yönelik olarak hazırlanan eylem planları ele alınacak. Bu planların daha etkili ve verimli şekilde uygulanmasına katkı verilmesi; ulusal ve yerel yöneticilerle iş birliğinin artırılması hedeflenecek. Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan çalışmanın katılımcıları ise, Türkiye genelindeki Roman sivil toplum örgütlerinde görev alan 15-30 yaş arası 25 gençten oluşacak. En az yüzde 40'ı da kadın olacak.

BİR AYLIK ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

Katılım başvurularının internet üzerinden alınacağını belirten ROMGEDER Başkanı Emin Karameşe, "Başvurular açıldığı zaman derneğimizin ve Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından duyurusunu yapacağız. Böyle bir çalıştay Türkiye'de ilk kez Karşıyaka'da gerçekleştirilecek. Amacımız, gençleri Roman toplumuna yönelik çalışmalara dahil etmek ve katkı sunmalarını sağlamak. Bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek için seçilecek olan 25 katılımcıya bir ay boyunca online olarak izleme ve değerlendirme eğitimleri verilecek. Gençlere mentor desteğinde, Cumhurbaşkanlığı ve CHP tarafından hazırlanan eylem planları tanıtılacak ve bu planlar üzerine tartışılacak. Ardından bir gölge rapor hazırlanacak" dedi.

GENÇLER VE SORUMLULAR BULUŞACAK

Yamanlar Gençlik Merkezi'nde de çalıştayın yüz yüze etabının gerçekleştirileceğini anlatan Başkan Karameşe, şöyle devam etti: "Hazırlanan gölge rapor; gençlerin yanı sıra projemizin destekçilerinden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile eylem planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumlu yöneticilerin de katılacağı çalıştayda ele alınacak. Sonraki süreçte de değerlendirme raporları hazırlanarak ilgili birimlerle paylaşılacak, yerel yönetimlerle iletişime geçilecek. Ankara'da kurumsal ziyaretler gerçekleştirilecek. Bu çalıştayın, gençleri eğitimlerle geliştirmenin ve katılımcı hale getirmenin yanında, Roman toplumunun sorunlarının çözülmesi noktasında da oldukça yararlı olacağına inanıyoruz."

Kaynak: Bültenler