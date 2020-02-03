Türkiye'nin ilk elektrikli araçlar dalı yeni eğitim öğretim yılında Bursa'da oluşturulacak

03.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:10

Bursa'da kurulacak olan yerli otomobil fabrikası, mesleki okullarda da hareketliliğe sebep oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, "İnşallah yeni meslek dalımız olan elektrikli araçlar dalımızı Bursa'dan başlatıyoruz. Biz birçok yeni teknolojik gelişmeyi Bursa'dan filizlendirmek istiyoruz. Elektrikli araçlar dalı Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.



Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılacak olan elektrik araçlar dalı için gerçekleştirilen çalıştaya AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Uludağ İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar ile alan öğretmenleri ve sektör uzmanları katıldı. Türk milletinin yıllardır hayali olan yerli otomobilin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mesten, "Neden biz yapamıyoruz diye kendine dert edinen olduğu gibi, yapamayız diyen ve engellemek isteyenler de oldu. Belki belirli bir dönemi ıskalamış olabiliriz. Ama şu anda dünyanın içerisinde bulunduğu teknolojik yapı içerisinde Türkiye varlığını hissettiriyor. Sadece yerli otomobilde değil, silah ve savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz performans ortadadır. Motor ve makine sanayiinin alt yapısına sahip olan Bursa'nın yerli otomobil üretim için seçilmesi bizlere gurur verdi. Türkiye, bölgesinde ve dünyada gerçekten güçlü olacaktır. Böyle de olmak zorundadır. Bir millet var olmak zorundadır. Türk milleti yeniden tarih sahnesine çıkıyor" dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, ise, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim açısından önemli bir yer olduğunu söyledi. Canbal, "Bursa mesleki ve teknik eğitim açısından çok önemli noktadadır. Birçok çalışmanın ilkini Bursa'da hayata geçiriyoruz. Mesleki ve teknik okullar 3 bin 600 okul, 1,5 milyon öğrenci ve 150 bin öğretmenle eğitim veriyor. Oldukça büyük bir aileyiz. İçinde bulunduğumuz okulla gurur duyuyoruz. İnşallah yeni meslek dalımız olan elektrikli araçlar dalımızın da bu okuldan başlamak üzere startını veriyoruz. Biz birçok yeni teknolojik gelişmeyi Bursa'dan filizlendirmek istiyoruz. Elektrikli araçlar dalı Türkiye'de bir ilk olacak. Hatta bu konuda dünyada araştırma yaptık, çok yeni bir teknoloji. Şu anda elektrikli araçlarla ilgili ulusal bir program dünyada yok. Yani lise seviyesinde elektrikli araçlarla ilgili bir program dünyada yok. Bu anlamda belki dünyada ilk olacak. Elektrikli araçlarla ilgili eğitim programını hazırlamak üzere birlikteyiz" diye konuştu.



Mesleki ve teknik okullarda 54 alan ve 203 dal olduğunu hatırlatan Canbal, "Elektrikli araçlarla ilgili dalı da bunlardan biri olacak. Bütün meslek alanlarında sektör, akademisyenler ve alan öğretmenleriyle çalışarak programları hazırladık. Hedefimiz özellikle orta öğretim seviyesinde bir meslek alanını oluştururken elektrikli araçlar, motorlu araçlar teknolojisinin altında düşündük. Yani ana dalımız motorlu araçlar. Bunların içinde 5 tane dalımız vardı. Bu, altıncı dal olarak kendine yer bulacak. Önümüzdeki yıldan itibaren artık mesleki dersler başlıyor. Çocuklarımız 9. sınıftan itibaren motorlu araçlarla ilgili temel mesleki becerileri alacak. 10. sınıftan itibaren elektrikli araçlara doğru bir geçiş yapmasını öngörüyoruz. Buradaki temel hedefimiz yerli ve milli otomobilimiz. Elektrikli araçlar tüm dünyada yeni trend olarak karşımızda duruyor. 2019 yılında dünya genelindeki üretim artışı yüzde 40. Bu trendin daha hızlı ilerleyeceği düşünüldüğünde sadece yerli otomobilimizin değil, dünyada üretilen elektrikli otomobillerin bakım ve onarımlarını yapabilecek insan kaynağını da yetiştirmek üzere yola çıktık. Bursa'da startını verdik, ama bu ulusal bir program. Şu anda çalıştığımız program Türkiye'nin diğer vilayetlerinde de zaman içinde yaygınlaşacak" diye sözlerini bitirdi.



Çalıştay, basına kapalı olarak devam ederken, elektrikli araçlar dalı için oluşturulan müfredat doğrultusunda öğretmen eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu alana gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren Liselere Geçis Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavla alınacak. Elektrikli araçlar dalında öğrencilere hibrit araçlar, elektrikli araçlar, hidrojenle çalışan araçlar, pil teknolojisi, elektrikli motorlar, sensörler, görüntü işleme, led teknolojisi, CCTV (Kapalı Devre Kamera Sistemleri), mekanik sistemleri, şarj istasyonları teknolojisi, elektroliz teknolojileri ile ilgili bilgiler verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA