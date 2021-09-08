"Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500" ödül töreni yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olma konusunda büyük bir potansiyel taşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olma konusunda büyük bir potansiyel taşıyoruz." dedi.

Türkiye'de bilişim sektörünün ciroları itibarıyla en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması Bilişim 500" ödül töreni hibrit olarak gerçekleştirildi.

"KoçSistem" ana sponsorluğunda düzenlenen ödül törenine video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, özellikle salgın ile mücadele edilen bugünlerde, dijital teknolojiler ve büyük ölçekli veri akışlarının, toplumsal yaşamdan ticarete, hukuktan finansa, iş gücü piyasasından istihdama kadar birçok alanda muazzam değişiklikler yaptığını belirtti.

İster geleneksel şirketler ister yeni girişimler olsun neredeyse tüm paydaşların Kovid-19'un değişen tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin doğrudan bir sonucu olarak iş modellerini daha dijital olacak biçimde değiştirdiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Kamuda ve özel sektörde, bu yeni ekonomik modele adapte olabilmek için uygun süreçlerin tanımlanmasına, donanımlı insan kaynağının yeni iş alanlarına yönlendirilmesine ve hayatın her aşamasına sirayet eden teknolojinin yenilikçi fikirlerle ekonomiye kazandırılmasına gerek duyulmaktadır. Yarının rekabetçi dijital ekonomisinde bir güç olarak var olabilmek, yeni iş yapma modellerini yapay zeka ekseninde kurgulayarak teknolojik gelişime ayak uydurmak ve iş gücü yetkinliklerini yeniden belirlemek zorunlu hale gelmiştir. Günümüz itibariyle bu dönüşümü mümkün kılan şey Dijital Dönüşüm Ofisimizin de görev alanına giren, dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve siber güvenlik temelindeki teknolojik gelişmelerdir."

Koç, işletmelerin hayatta kalmak için dijital olarak hızlı şekilde dönüştüğü, rekabet gücünü artırmaya çalıştığı, kamunun sadece kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından değil kurumlar arası iş birliğini artırarak kamu verisinden daha fazla değer üretmeyi hedeflediği, bireylerin dijital teknolojilerin kullanımına yönelik yetenek dönüşümlerini gerçekleştirmeye çalıştıkları bir dönemin yaşanıldığını söyledi.

Şirketlerin yaşam döngüsünün inovasyon ve yenilikçi teknolojilere adaptasyonuna bağlı olduğunu, her krizin beraberinde yeni fırsatları da getirdiğini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Kovid-19'un etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi yeni iş modellerinin hayata girmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine daha fazla yatırım yapılmasına neden oldu. Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2020 yılında pazar büyüklüğü 152,9 milyardan 189 milyar TL'ye ulaştı. 2016-2020 yılları arasında sektörün TL bazında yıllık ortalama büyümesi yüzde 19 iken 2020 yılındaki artış yüzde 22 olmuştur. Kovid-19'un damga vurduğu 2020'yi pozitif büyüme ile kapatan nadir ülkelerden birisi olduğumuz düşünüldüğünde, bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki yüzde 22 büyüme oranı çok büyük bir anlam ifade etmektedir."

"Şimdiki hedefimiz 'decacorn'lar çıkarmak"

Koç, 2020 ve 2021'de Türkiye'deki en büyük 10 birleşme ve satın almaya bakıldığında, bilgi ve iletişim sektörünün öneminin daha iyi görüldüğünü aktararak, "Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründe 'unicorn'lar çıkmakta. 2010 yılında kurulan Peak Games'in 1,8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi ABD'li Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games'in 250 milyon dolara, devamında ise Rollic Games'in yüzde 8'inin 168 milyon dolara satın alınması ile devam etti. Daha sonra Getir ve ardından Hepsiburada… Bu değerler ve örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Türk 'unicorn'u ise Dream Games oldu. Şimdiki hedefimiz 'decacorn'lar çıkarmak, yani 10 milyar dolarlık şirketler." diye konuştu.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak sürdürdükleri çalışmalar ile bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe öne çıkan gelişmeler neticesinde 2021 yılında daha büyük büyüme oranlarına ulaşılacağının aşikar olduğuna işaret eden Koç, Türkiye'nin bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital teknolojilerle donatılmış İHA ve SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen, dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyarlarca dolara müşteri bulan bir ülke konumuna geldiğini kaydetti.

Koç, "Yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olma konusunda büyük bir potansiyel taşıyoruz." dedi.

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e ilerlerken yüksek performanslı bir dijital dönüşüm ekosisteminin gelişimini teşvik ederek, bu kapsamda dijital becerilerin ve yetkinliklerin geliştirilmesinin Türkiye'nin önemli öncelikleri haline geldiğine dikkati çeken Koç, bu önemli dönüşümü hayata geçirmek için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı.

Koç, "Bilişim 500" sıralamasında yer alan tüm şirketleri de tebrik etti.

5G'nin frekans ihalesi 2022'de yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise gönderdiği video mesajında, yurt dışı programı nedeniyle törene fiziksel olarak katılamadığını, Bilişim 500'ün birçok bilişim şirketi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

İlk 500'deki bilişim şirketlerine ve bu listede olmasalar da önemli çalışmalar yapan, Türkiye'nin geleceğini inşa eden tüm şirketlere tebriklerini ileten Sayan, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin toplumsal refah ve ekonomik verimliliğin anahtarı konumunda olduğunu kaydetti.

Sayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her sektörü değiştirip dönüştürdüğünü, bilişim şirketlerinin gücünün diğer sektörlerin gücüne güç kattığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın döneminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın devamlılığını sağlamada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu süreçte bilişim sektöründe yatırımlar hız kesmeden artarak devam etti. Rakamlara baktığımızda, bilişim sektörü açısından 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz ancak yerli ve milli ürünlerimizle olabilir. 2023 yılına kadar 5G'ye yerli ve milli ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. Bizim, 2022 yılında 5G'nin frekans ihalesini bütün paydaşlarımızla birlikte yapacağımızın müjdesini bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ödüle layık görülen şirketlerimizi gönülden kutluyorum."

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, sektör olarak günlük hayatın devam etmesine destek verdiklerini belirtti.

Akarca, dijitalleşme ve salgın ile birlikte yapay zeka, nesnelerin interneti, ileri analitik ile robotik gibi teknolojilerin herkesin hayatında olduğuna değinerek, "Burada da çok önemli bir ivme olacak. Bu ivmeyi de ülkemizin, şirketlerimizin çok yakından takip etmesi gerekiyor. Dünyanın bu sayede teknoloji ile beraber değişim rüzgarını göğüsleyebileceğini söyleyebilirim. Ülkemizin geleceği adına proaktif olmak zorundayız." şeklinde konuştu.

"Araştırmaya bilgi veren şirketlerin yüzde 10'u yüzde 100'ün üzerinde büyümüş"

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Özlem Unan, salgın döneminin bilişim sektörünü olumlu etkilediğini belirtti.

Unan, 2020'nin son 10 yıldaki en yüksek Türk lirası gelirinin ve büyümenin gerçekleştiği sene olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Bilişim 500 gelirleri 2019 yılına göre yüzde 29 büyüdü. 2020 yılında sıralamaya giren 93 yeni şirket var. Bilişim 500 sıralamasına giren şirketlerin yüzde 20'si her yıl değişiyor. Gelirlerde en yüksek büyüme bu yıl yüzde 467. Ayrıca araştırmada yer alan şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyürken, araştırmaya bilgi veren şirketlerin yüzde 10'u yüzde 100'ün üzerinde büyümüş. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41'i Türkiye merkezli üretici olan şirketler. Bilişim 500'de yer alan ve yerli üretici olan şirketlerin yüzde 78'i yazılım çözümleri satıyor."

Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, şirketinin faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayan sektör temsilcilerine teşekkürlerini iletti.

BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe de sektörde 2021'in daha iyi geçeceğine inandığını dile getirdi.

Göçe, her yıl yeni kurulmuş 3 firmaya 1 yıl boyunca karşılıksız pazarlama desteği verdiklerini ve yatırım desteği alabilmelerini için çalıştıklarını bildirdi.

Ödül töreninde, "Mandıra Filozofu" olarak tanınan oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, "Ben Ödüle Karşıyım" isimli konuşma yaptı.

Ödüller

Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Zafer İnkaya ile Ertan Barut'a "35 Yıl Emek" ödülleri takdim edildi.

BTHABER Özel Ödülleri'nde "Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü" olarak Erdeniz Ünvan, "Yılın Bürokratı" olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir ödüle layık görüldü.

Bilişim 500'de, 12'si PLUS, 8'i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplam 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt