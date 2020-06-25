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Türkiye'nin iç giyim ihracatı pandemi döneminde de hız kesmedi

Kovid-19 salgını pek çok sektörde ekonomik dalgalanmalara yol açtı, iç giyim ise bu süreçten en az etkilenen sektörlerin başında yer aldı.

Türkiye'nin iç giyim ihracatı pandemi döneminde de hız kesmedi
25.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:44

Kovid-19 salgını pek çok sektörde ekonomik dalgalanmalara yol açtı, iç giyim ise bu süreçten en az etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla bu yıl virüse rağmen iç giyim ihracatı yüzde 2 büyüdü. Sektörün yeni hedef pazarı ise Almanya'nın ardından Rusya ve Ukrayna oldu.

Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, beraberinde getirdiği ekonomik belirsizlikler nedeniyle pek çok sektörü olumsuz etkiledi. Kimi sektörlerde küçülmeler meydana gelirken iç giyim sektörü salgına süreci en az hasarla atlattı. TÜİK verilerinden hareketle açıklama yapan yerli iç giyim firması Moonlight Underwear göre; Türkiye'nin örülmüş iç giyim ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine oranla yüzde 1,5 artarak 4,3 milyar TL'ye ulaştı. En çok iç giyim ihracatı yapılan ülke ise Almanya oldu. 2020 yılının ilk çeyreğinde Almanya'ya yapılan ihracat, geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 11,3 artış göstererek 1 milyar TL'yi aştı. Böylece Türkiye'nin iç giyim ihracatında Almanya'nın payı yüzde 24'e yaklaştı. Rusya ve Ukrayna ise artan ihracat hacimleriyle dikkat çekti. Mevcut tablonun iç giyim rotasını kuzeye çevirmesi öngörülüyor.

Rusya'nın iç giyim ihracatındaki payı yüzde 15 arttı

Moonlight Underwear'ın incelediği verilere göre; Ukrayna'ya yapılan iç giyim ihracatı, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 24,7 artış göstererek 34 milyon TL'ye ulaştı. Rusya'ya yapılan ihracat ise yüzde 15,2'lik artışla 65 milyon TL'ye dayandı. Böylece Türkiye'nin toplam iç giyim ihracatında Rusya'nın payı yüzde 15 artış gösterdi. Rusya ve Ukrayna'daki ivlemelenmeyi değerlendiren Moonlight Underwear Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Çungur, "Türkiye'de iç giyim sektörü, hem işçilik hem de ihracat hacmi bakımından potansiyelini her geçen gün artırıyor. Sektörün 2019 yılında 15,4 milyar olan toplam ihracatının, virüse rağmen 2020 yılının ilk çeyreğine 4.3 milyar TL'ye ulaşmış olması da potansiyeli kanıtlar nitelikte. Bu sürece istikrarlı bir büyüme eğiliminde olan Rusya ve Ukrayna'nın ihracat payı ise yeni hedef pazarlarla çok daha iyi yerlere geleceğimizin sinyallerini veriyor. Şirket olarak öngörümüz, kaydedilen bu ivmelenmenin yeni normal dönemde de devam edeceği ve iç giyimde kuzey ülkelerine yöneleceğiz." dedi.

Pandemi sonrası için Ar-Ge çalışmaları hazır

İç giyim sektörünün zorlu geçen salgın sürecinde ülke ekonomisine önemi bir katkı sağladığını ve bu tablonun sürdürülebilirliği için hazırlıkların tamamladığını belirten Çungur, "İç giyim sektörü, pandemi sürecinde pek çok sektörü zor durumda bırakan ekonomik dalgalanmalara karşın ihracata ara vermeyen ve büyüme kaydeden sayılı sektörlerden biri oldu. Ancak önemli olan, ekonomik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığı yeni normalde ve sonraki süreçlerde de bu tabloyu korumak. Ayışığı Tekstil olarak Moonlight Underwear markamıza bu bakış açısından yola çıkarak pandemi döneminde de sonrası için gerekli Ar-Ge ve üretim planlaması çalışmaları yaptık ve hazırlarımızı tamamladık. Hedefimiz, Avrupa ülkeleri ve Rusya Ukrayna gibi ülkelere ihracatımız artırarak devam ettirmek." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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