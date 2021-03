Türkiye'nin gururu Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Sofya'dan başarıyla dönmek istiyor

Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin'deki kamp çalışmalarını sürdürüyor. Günde çift idman yaparak bu ay sonunda Sofya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milliler, oradan başarıyla dönmek istiyor. Haziran ayında da olimpiyat kotası alınacak olan Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan altın kızlar, burada da kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk Milli Takım olmak istiyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarı elde eden Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, şampiyon olarak ilk kez bu şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Önümüzdeki dönemde yapılacak şampiyonalar için geçtiğimiz hafta Mersin'de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, önce Sofya'daki Dünya Şampiyonası'ndan ardından haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor. Özellikle olimpiyat kotası alınacak Avrupa Şampiyonası'na kitlenen altın kızlar, orada derece elde edip, olimpiyat kotasını alan ilk Türk Milli Takımı olmak istiyor. Yeni antrenör Natalia Safonova önderliğinde günde çift idman yapan olan sporcular, gelecek için umut veriyor.

NATALİA SAFONOVA: "İNŞALLAH GÜZEL BİR AÇILIŞ YAPARIZ"

Takım ve çalışmalarla ilgili konuşan Antrenör Natalia Safonova, 9 gündür Mersin'de olduklarını ve kamplarının bugün sona erdiğini söyledi. Akşam son antrenmanı yapıp Sofya'ya hareket edeceklerini söyleyen Safonova, "Kızlarla 1,5 aydır çalışıyorum. Mart ayında yapılacak Sofya Dünya Kupası'yla sezonun ilk yarışmasında yarışacağız. İnşallah orada da güzel bir açılış yaparız diye umut ediyorum. Tabi asıl hedefimiz haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir derece almak. Çünkü orada alınacak sonuçlarla olimpiyat kotası alınacak. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor, günde çift antrenman yapıyoruz. Sporcularımızın performansından çok memnunuz. Tabi Mersin'deki salon bizim için büyük bir şans. Çünkü burada istediğimiz gibi antrenman yapabiliyoruz, çok iyi bir ortamda çalışmalarımızı sürdürebiliyoruz" dedi.

"OLİMPİYATLARA GİTMEYİ BAŞARACAĞIZ"

Haziran ayında Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Safonova, "Şimdi hedef olimpiyatlar. Buraya da gitme ihtimalimiz var. Şu an herkes için şans aynı ve sporcularımız tam güçle çalışıyorlar. Antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah her şey güzel olacak ve olimpiyatlara gitmeyi başaracağız. Çünkü Türk Milli Takımı çok önemli ve iyi. Şu anda takımı en iyi şekilde hazırlıyoruz. Büyük hedefler var ve takım olarak her gittiğimiz şampiyonadan başarıyla dönmek istiyoruz. Bu şekilde yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

DUYGU DOĞAN: "GÜZEL BİR SONUÇLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise kampta son günlere geldiklerini belirterek, "Güzel bir kamp geçirdik. Günde çift antrenman yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Günde en az 6 saat çalıştık ve çift antrenman yaptık. Şimdi bu gece Sofya'ya gidiyoruz. Orada yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz. Güzel bir sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Tabi bizim için en önemli olan şey haziran ayındaki Avrupa şampiyonası. Çünkü orada olimpiyat kotası alacak takımlar belli olacak. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Serilerimizin zorluk derecelerini arttırmaya başladık. Avrupa Şampiyonası'ndan daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi planlıyoruz. Daha zor serilerle geri geleceğiz. En büyük hedefimiz daha çok puan almak olacak. Daha temiz yarışarak, rakiplerimizi eleyip, kota alarak, yine bir ilki başarmak istiyoruz. Yani olimpiyatlara giden ilk Türk Milli takımında yer almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı