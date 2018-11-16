Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Manisa'da Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin öncülüğünde kurulan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Girişimcilik Haftası'nda Türkiye'nin Girişimci Kadınlarını Manisa'da bir araya getirdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binası'nda düzenlenen TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Ayşe Şule Bilgiç, Coco Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger, Reka Elektromekanik Plas.San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Günercan, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz'un panelist olarak katılım sağladığı toplantı büyük bir ilgi ile takip edildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu ile Habitat Derneği'nin İşbirliği ile düzenlenen toplantıya Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, TOBB Girişimcilik Müdürlüğü Uzmanı Handan Köse, TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, TOBB Kocaeli İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, Manisa'da yer alan kadın derneklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Panelin açılışında konuşan TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy, "TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu ve onurluyuz. Bu programın hazırlanmasında bize her türlü desteği sağlayan Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. TOBB bünyesinde 2007 yılında kurulan Kadın Girişimciler Kurulu bugün 81 ilde yaklaşık 6 bin 500 üyesiyle Türkiye'nin en büyük kadın kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Toplumumuzun yarısından fazlasının kadın olduğu düşünülerek, kurullarımız kadınlar arasında girişimcilik kültürünü nitelik ve nicelik olarak geliştirerek kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatın içinde hakkettikleri yeri almalarını sağlamak için çalışmaktayız. Dünya ekonomik Formu toplumsal cinsiyet uçurumu raporu 2017 verilerine göre Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı 144 ülke arasında 128. sırada yer almaktadır. Ülkemizde her ne kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler olsa da, Uluslar arası araştırmalar Türkiye'nin hala istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. 2025 yılında kadınların ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta GSYH de yüzde 11'lik bir artış olması beklenmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği, Endüstri 4.0 5.0 sanayi devriminin ve yapay zekanın konuşulduğu günümüz dünyasında kadınlarımızın iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanmaları, temel finansal konularda bilinçlenmeleri ve girişimcilik becerilerini güçlendirerek, ekonomik hayatın içine etkin bir şekilde girmeleri gerekmektedir. Son yıllarda kadının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen bir çok proje bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Coca-Cola Türkiye tarafından hayata geçirilen Kız Kardeşim projesidir. Kız Kardeşim Projesi TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Habitat Derneği, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yapılmaktadır. Bu projede Türkiye'de 30 ilde uygulamaktadır. Bu illerden birisinin de Manisa olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bir şekilde onların hayatlarına dokunmak ve içlerindeki girişimci ruhunu dışarı çıkarmak için bir kıvılcım yakmaktadır. Biz Manisa Merkez ve Turgutlu ilçemizle beraber şu ana kadar 300 kadına, kız kardeşimize ulaştık. Yıl sonuna kadar 500 kız kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu arada özverili çalışmalarından dolayı Turgutlu KGK Asuman Hanıma teşekkürlerimi sunarım. Yoğun programları arasında vakit ayırarak aramıza katılan, bizlere bilgi ve tecrübeleriyle ilham veren, bizi onurlandıran tüm katılımcılarımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu programların hayırlı olmasını ve buradan ayrılırken belki birilerinin içindeki girişimci ruhu dışarıya çıkabilmesi için vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından toplantının ilk bölümünde TOBB Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Ayşe Şule Bilgiç, Coco Cola Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Tülin Kara Özger ve Reka Elektromekanik Plas. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrem Günercan iş hayatında yaşadıkları tecrübelerini paylaştılar. Toplantının ikinci bölümünde ise TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır kadınların ekonomideki önemini anlatırken, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr.Şeref Oğuz, 'Gelin zeki ve yetenekli insanlarımızdan kurulalım. Bakalım neler olacak' konu başlığında hazırladığı sunumu katılımcılarla paylaştı.

Toplantının son bölümünde ise TOBB Manisa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nilgün Aksoy, panelistlere günün anısına hediye takdiminde bulundu. - MANİSA