Türkiye'nin geleceğini yazacak mühendisleri Netkent yetiştirecek
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Türkiye'nin geleceğini yazacak mühendisleri Netkent yetiştirecek

29.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:23
Türkiye'nin geleceğini yazacak mühendisleri Netkent yetiştirecek

"Yarınlar Bizim" burs programını 2020-2021 akademik yılında hayata geçiren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi 5 yılda bin öğrenciye yüzde 100 burs verecek.

"Yarınlar Bizim" burs programını 2020-2021 akademik yılında hayata geçiren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi 5 yılda bin öğrenciye yüzde 100 burs verecek.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm sermayesi ile yazılımları yerli ve milli olan Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, Türkiye'nin 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedefine katkı sağlamak ve KKTC'yi yazılım üssü yapmak amacıyla her iki ülkenin teknolojik olarak yükselmesine katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'nin geleceğine yön verecek mühendisler yetiştirmek amacıyla Mühendislik Fakültesi programları kapsamında başlatılan burslar çerçevesinde bu hakkı kazanan öğrencilere toplam 4 milyon ABD doları değerinde destek sağlanıyor.

"Yarınlar Bizim" burs programını 2020-2021 akademik yılında hayata geçiren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi 5 yılda bin öğrenciye yüzde 100 burs verecek. "Yarınlar Bizim Eğitim Bursu" kapsamında 2020-2021 güz döneminde yüzde 100 burs kazanan 100 öğrenci "Yazılım Mühendisliği" bölümünde eğitimlerine başladı. Burs programının değerlendirme süreci devam eden bahar dönemi başvuruları ile ilgili sonuçlar ise 12 Ocak 2021 günü açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay, burs programı ve üniversitenin ortaya koyduğu vizyon ile ilgili yaptığı değerlendirmede, mühendislik eğitimini tamamlayan yüzde 100 burslu öğrencilerin, Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim, en az bir yabancı dil bilgisi, etkin sunum yapabilme özellikleri ile donanacaklarını, mezun olduktan sonra da etik ilkelere uygun davranan sorumluluk bilincine sahip mühendisler olarak Türkiye'nin geleceğine yön vereceklerini belirtti.

Turgay açıklamasında öğrencilerin mezun olduktan sonra kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerinde kullanma, uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama, modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlama gibi farklı becerilere sahip olacaklarının altını çizdi.

Turgay, "Bizi mutlu eden bir başka nokta da başvuruların yüzde 27'sinin kadın adaylar tarafından yapılmış olmasıdır. Kadınlarımızın ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmak için varlık göstermesini bir kez daha görmekten büyük mutluluk duyduk.

Netkent ile internet kullanım oranının sürekli arttığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, mekan kavramının soyutlaştığı günümüzde zamanın daha da önemli hale geldiği, sadece çağı yakalayan, hatta onu dönüştürenlerin yolunu aydınlatacak bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda araştırmaya ve bilim üretilmesine katkı sağlayarak kuruluş ilkelerini yaşatacak bir öncü üniversite hedeflemiştik. Ne mutlu ki bu hedefimize erişmede emin ve hızlı adımlarla ilerlediğimizi rekor düzeyde başvuru alarak anlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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