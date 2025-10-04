Türkiye'nin en zenginleri ve servetleri listesi 2025!

Türkiye'nin en zenginleri ve servetleri! Türkiye'nin en zenginleri listesi merakla takip edilen güncellemelerden biri oldu. Yeni listede yer alan 10 iş insanının servetleri dikkat çekti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ KİM?

Türkiye'nin en zenginleri listesinde ilk sırada Murat Ülker yer aldı. Ülker'in toplam serveti 5.4 milyar dolar olarak açıklandı. Ünlü iş insanı, uzun süredir listede üst sıralarda bulunmaya devam ediyor. Servetiyle Türkiye'nin önde gelen iş insanları arasında yer alan Murat Ülker, bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

Listenin ilk sırasındaki isim dışında, diğer iş insanlarının da milyar dolarlık servetleri dikkat çekti. Servetlerini farklı sektörlerden elde eden isimlerin büyük kısmı sanayi, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ VE SERVETLERİ

Listede ikinci sırada 4.5 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı yer aldı. Üçüncü sırada ise 3 milyar dolarlık varlığıyla Erman Ilıcak bulundu. İlk beş içerisinde ayrıca 2.8 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç ve aynı miktarla Mehmet Sinan Tara yer aldı. Bu isimlerin ardından ise Semahat Sevim Arsel 2.7 milyar dolarlık varlığıyla listede kendine yer buldu.

Listede öne çıkan diğer isimler arasında 2.6 milyar dolarlık servetiyle Ferit Faik Şahenk ve 2.4 milyar dolarlık varlıklarıyla Filiz Şahenk ile Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Listenin son sırasında ise 2.2 milyar dolarlık servetiyle Hamdi Ulukaya bulunuyor. Bu iş insanlarının toplamda sahip oldukları 30.8 milyar dolarlık servet, listenin güncellenmesiyle birlikte netlik kazanmış oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ 2025

Türkiye'nin 2025 yılı en zenginleri listesinde yer alan isimler, çeşitli sektörlerden gelen yatırımlarıyla dikkat çekti. Servetlerini büyük ölçüde inşaat, enerji, gıda, sanayi ve finans alanlarından elde eden iş insanları, ülke ekonomisinin önemli temsilcileri arasında bulunuyor. İşte Türkiye'nin en zenginleri ve servetleri:

1. Murat Ülker : 5.400.000.000 Dolar

2. Şaban Cemil Kazancı : 4.500.000.000 Dolar

3. Erman Ilıcak : 3.000.000.000 Dolar

4. İpek Kıraç : 2.800.000.000 Dolar

5. Mehmet Sinan Tara : 2.800.000.000 Dolar

6. Semahat Sevim Arsel : 2.700.000.000 Dolar

7. Ferit Faik Şahenk : 2.600.000.000 Dolar

8. Filiz Şahenk : 2.400.000.000 Dolar

9. Mustafa Rahmi Koç : 2.400.000.000 Dolar

10. Hamdi Ulukaya : 2.200.000.000 Dolar