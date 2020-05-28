Türkiye'nin en büyük meydanlarından Karabük Kent Meydanı, Cuma Namazı için yıkanıp dezenfekte edildi Türkiye'nin en büyük meydanlarından Karabük Kent Meydanı, Cuma Namazı için yıkanıp dezenfekte edildi 13 bin metre alanda 10 bin kişi namaz kılabilecek 50 bin metrekare alana sahip olan Karabük Kent Meydanı, Cuma namazı öncesi 13 bin metre karelik alanı belediye ekiplerince deterjanla ve tazyikli...

Türkiye'nin en büyük meydanlarından Karabük Kent Meydanı, Cuma Namazı için yıkanıp dezenfekte edildi

13 bin metre alanda 10 bin kişi namaz kılabilecek

KARABÜK - 50 bin metrekare alana sahip olan Karabük Kent Meydanı, Cuma namazı öncesi 13 bin metre karelik alanı belediye ekiplerince deterjanla ve tazyikli su ile yıkanarak hazırlandı.

Karabük Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda 29 Mayıs Cuma günü sosyal mesafe kuralları ile yeniden ibadete açılacak olan cami ve meydanlarda dezenfeksiyon ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Karabük'te 42 cami avlusu, kapalı pazar yerleri ve kent meydanı da belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma Namazı için dezenfekte ederek deterjanla yıkanarak hazır hale getirildi.

5 yıl önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük yayalaştırılmış meydanlarından biri olan 50 bin metrekarelik Karabük Kent Meydanının 13 bin metre karelik alanı deterjanla yıkandı. Cuma namazının kılacağı Karabük Kent Meydanın da yaklaşık 10 bin kişi aynı anda sosyal mesafe kapsamında namaz kılabilecek.

Kaynak: İHA