Türkiye'nin en büyük 2. kütüphanesi Samsun'a yapılacak

Türkiye'nin en büyük 2. kütüphanesi Samsun'a yapılacak Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyüğü Samsun'da olacak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "30 bin m2'lik bir kütüphane yapacağız" "Sendikanın karşı çıkması reel değil" "Dünyadaki ender projelerden bir tanesi olacak"...

Türkiye'nin en büyük 2. kütüphanesi Samsun'a yapılacak

Millet Kütüphanesi'nden sonra en büyüğü Samsun'da olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: "30 bin m2'lik bir kütüphane yapacağız"

"Sendikanın karşı çıkması reel değil"

"Dünyadaki ender projelerden bir tanesi olacak"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk-İş Eğitim Merkezi Sosyal Tesisleri'ne yapılacak olan kütüphanenin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nin ardından Türkiye'nin en büyük 2. kütüphanesi olacağını söyledi.

Türk-İş Eğitim Merkezi Sosyal Tesisileri'nin kamulaştırılacağını, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenerek buraya kütüphane yapılacağını belirten Başkan Mustafa Demir, "Türk-İş Eğitim Merkezi'ne yapacağımız proje çok önemli. Sendikanın karşı çıkması reel değil. Sendika zaten orayı satıyordu. Biz de kamulaştırıyoruz. Parasını alacak. Tipik sendika refleksi. Başka bir şey değil. Orada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'nden sonra Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapılacak. Bakanlığımız da bu projeye büyük ilgi duyuyor. Yakın zamanda ilgili daire başkanı da Samsun'a gelerek beraber değerlendirmelerde bulunduk. Yapım kısmını tamamen Ankara kaynakları ile yapacağız. Biz sadece kamulaştırma bedelini ödeyeceğiz" dedi.

"İnşallah bir vakıf üniversitesi de yakında olur"

Yapılacak kütüphanenin şehre büyük değer katacağına dikkat çeken Başkan Demir, "Eski tesis yıkılıp, yeniden yapılacak. Orada yepyeni proje olacak. Oranın ulaşımı 7/24 güvenli ve çok kolay. Lokasyondaki en büyük özelliği kütüphane noktasındaki verimliliği de buradan geliyor. Bir de klasik kütüphane anlayışında olmayacak. Tam bir yaşam alanı olacak. 7'den 70'e herkesin gidip, sabahtan akşama kadar kalabileceği, hoş ve insanı kendine çeken bir çekim merkezi olacak. Çalışma, kitap, bilgi, kültür, sanat, kafe ve restoran gibi hepsi olacak. Aynı zamanda konferans ve sergi de yapılabilecek. 2 üniversitemiz var. Yeni bir tıp fakültesi de kazandık. İnşallah bir vakıf üniversitesi de yakında olur. Samsun'un Türkiye'nin en etkin üniversite şehirlerinden birisi olmasına bu kütüphane büyük etki edecek" diye konuştu.

"Bilgi ve istikbal projesi"

Yapacakları dev kütüphanenin önemine dikkat çeken Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Yapılacak kütüphane Samsun'u kültür, bilgi ve bilim şehri yapmaya çok büyük bir katkıda bulunacak. Kütüphane kavramının ötesinde bir proje yapacağız. Türkiye'de 10 bin m2'yi bulan kütüphane çok azdır. Burası ise 30 bin m2 olacak. 30 bin m2 bir kampüs olacak. Burası tamamen okul öncesinden tutun, doktora ve araştırma yapan profesörlerimize kadar herkese çalışma alanı oluşturacak. Biz buna 'bilgi ve istikbal projesi' diyoruz. İnsanlar evde oturacaklarına oraya gidecekler. Evde çalışma imkanı olanları bile kütüphaneye çekecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Raylı sistem kütüphanenin hemen önünden geçiyor. Diğer ulaşım arterleri de Alparslan Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı'ndan geçiyor. 7/24 güvenli ulaşımın sağlanabildiği dünyadaki ender projelerden bir tanesi olacak. Şu anda uygulama projesi devam ediyor. Bakanlık ile projeyi çizen grup arasında bir iletişim var. En ufak detay bile çok ciddi anlamda tasarlanıyor. Uygulama projesini ihale edecek aşamaya geldiğimiz anda vakit kaybetmeden ihaleye çıkacağız. Kamulaşma süreci de devam ediyor. Onun da bitmesini bekliyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR