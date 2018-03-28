Türkiye'nin En "Ağır" Fuarı Kapılarını Açtı

Doğal taş sektöründe dünyanın önde gelen organizasyonu arasında gösterilen MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Fuarda ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok sergileniyor.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (EMİB) Mevlüt Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından Fuarİzmir'de 24'üncüsü düzenlenen fuarın açılışında, sektör olarak dünyada şampiyonlar liginde oynadıklarını söyledi.

Ekonomi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarından çok büyük destekler gördüklerini aktaran Kaya, "Bu sektör bütün Türkiye'nin sahip olduğu bir sektördür. 80 milyon bu sektörün sahibi. Bu yıl yüzde 25 büyüyeceğiz. 2023 hedeflerini yakalayan belki de tek sektör olacağız." dedi.

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk ise dünyada Türkiye'nin önemli bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de doğal taş rezervi ile ihracatın doğru orantılı olmadığına işaret etti.

Türk taşını dünyaya tanıtmak zorunda olduklarının altını çizen Dinçer, "İhracatta 6-7 milyar dolara ulaşmalıyız. Bugün itibarıyla ihracatımız yüzde 7 artarak 386 milyon dolara yaklaştı. Doğal taş işlenirse tonu 12 bin dolardan ihraç edilebilir." diye konuştu.

Açılışta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı da konuşma yaptı.

Mermerden otomobil ve truva atı

Dünyanın kendi sektöründe önde gelen fuarlarından olan MARBLE'da bin 143 katılımcı yer aldı. Geçen yıl 139 bin metrekare olan fuar alanı, bu yıl 57 bin 51 metrekaresi stant alanı olmak üzere 150 bin metrekareye çıktı. Ayrıca yurt dışından 33 ülkeden 220 katılımcı fuarda stant açtı. Yerli firmaların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Türkiye'nin doğal taş rezervleri bakımından önde gelen şehirlerinden firmalar, katma değerleri yüksek masa, sandalye ve değişik ev aksesuarlarını katılımcıların beğenisine sundu. İlk gün olmasına rağmen yoğun katılımın olduğu fuarda, mermerden yapılan mobilyalar ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Mobilyanın dışında doğal taştan yapılan truva atı, otomobil, kalorifer peteği gibi farklı tasarımlar dikkati çekti. Doğal taş teknolojilerinin de sergilendiği fuarın C holünde milli katılım organizasyonuyla gelen ülkeler ürünlerini sergiledi.

Türkiye'nin doğal taş ihracatında ilk sırada yer alan Çin'den ve ikinci sırada yer alan Hindistan'dan fuara gelen iş adamları ikili görüşmeler yaptı.

Fuar alanında ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında bin 500 blok sergileniyor.

Kapılarını 31 Mart'ta kadar açık tutacak fuar, 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.