Türkiye maçından notlar
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Türkiye maçından notlar

Türkiye maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Haberler | Spor

Türkiye maçından notlarİrfan Can Kahveci EURO 2020'de ilk kez 11'deTribünler Galler maçına oranla boş kaldıKaan ÜLKER / BAKÜ (Azerbaycan), - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu son maçında Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Türkiye maçından notlar

İrfan Can Kahveci EURO 2020'de ilk kez 11'de

Tribünler Galler maçına oranla boş kaldı

Kaan ÜLKER/ BAKÜ (Azerbaycan), - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 A Grubu son maçında Bakü'de İsviçre ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi.EURO 2020 A Grubu'ndaki ilk 2 maçını kaybeden A Milli Takım, son maçında İsviçre karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Güneş; Umut Meraş'ın yerine Mert Müldür'e, Okay Yokuşlu'nun yerine Merih Demiral'a, Kenan Karaman'ın yerine ise İrfan Can Kahveci'ye şans verdi. Tecrübeli teknik adam şu 11 ile sahaya çıktı: "Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz."İRFAN CAN KAHVECİ İLK KEZ 11'DEA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlığı sebebiyle Umut'un yerine Mert'e ilk 11'de görev verirken; geçtiğimiz maç ön liberoda oynattığı Okay'ın yerine Kaan Ayhan'ı kaydırırken, Merih Demiral'ı da stopere monte etti. Güneş, geçtiğimiz maç 11 oynayan Kenan Karaman'ın yerine ise İrfan Can'a görev verdi. Yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci EURO 2020'de ilk kez 11'de şans bulmuş oldu.TRİBÜNLER GALLER MAÇINA ORANLA BOŞ KALDI

Karşılaşmada tribünler de bir önceki maça göre boş kaldı. A Milli Takım'ın A Grubu'nun 2'nci maçında karşılaştığı Galler maçına göre tribünlerde ilgi az olurken, rakip İsviçre'yi ise çok az sayıda taraftar takip etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker

A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın İsviçre ile karşılaştığı 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. ve son maçı başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanıyor.
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