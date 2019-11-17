Türkiye - Litvanya maçının ardından

17.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:36

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında Mersin'de Litvanya'yı konuk eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, rakibini 74-51 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Milli Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Türk Kadın Milli Takımı'nın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Jenerasyon değişikliği var, oyuncu değişikliği var, yeni roller var. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gidenlerin yerini öncelikle doldurmak istiyoruz ki bu kapasite de oyuncularımız var. Burada kulüplerin de sorumluluk almaları, ana rollere bürünmeleri ve yeteneklerini, donanımlarını artırmaları gerekiyor. Bu olduğu zaman olimpiyatlara gittik, dünya basketbol şampiyonaları gördük, Avrupa Basketbol Şampiyonasında kürsüye çıktık. Eski günleri tekrar yakalama şansımız var" diye konuştu.



"Ülkemizi Avrupa şampiyonasında temsil etmek istiyoruz"



Bugün maça çok kararlı başladıklarını vurgulayan Yıldızoğlu, "Zaten Sırbistan maçında bunun ilk adımını atmıştık. Bundan sonra böyle oynama gayreti içinde olacağız. Maçın içinde geri adım atmayan, maçın sonuna kadar savaşan, beraber oynamaktan keyif alan, hücum ve savunmayı birlikte yapmak isteyen, aynı zamanda da akıllı oynayan, akıllı tercihler yapan bir milli takım hüviyetinde olmak istiyoruz. İyi bir takıma karşı maç yaptık. Litvanya takımı kaliteli bir takım. Burada birincilere ve en iyi 5 ikinciler basketbol şampiyonasına katılacak. Oralara gitmek çok istiyoruz. Ülkemizi orada temsil etmek ve bu genç çocukların geriye dönüp biraz bakmalarını istiyoruz. Bugün oyuncularımla gurur duydum. İnşallah önümüzdeki maçlarda da devam ederiz. Türk Kadın Milli Takımının genlerinde savunma yapmak var ama hücumda problemler yaşıyorduk. Bununla ilgili de bugün hem iyi savunma yaptık hemde hücumu biraz daha iyi yapmaya çalıştık. Ancak iyi hücum yapmak için iyi bir organizasyon yetmiyor. Doğru yerde, doğru pozisyon yakaladığın zaman pası verebilmek, şutu sokabilmek çok önemli. Buda oyunlarımızın işi. İnşallah oyuncularımız onu başardığı zaman ülkemizi gururlandırmayı yine başaracaktır" şeklinde konuştu.



Aydın: "Grubu lider bitirmek istiyoruz"



Oyuncu Merve Aydın da Sırbistan maçında bir adım attıklarını ancak ellerinden kaçırdıklarını belirterek, "Bugün ki maçta bir dakika bile geri adım atmadan, bütün enerjimizle kazanmak için oynadık. Hem seyircimizin hem bizim enerjimizle sonuç bu şekilde oldu. Ceyhun hocamızın da dediği gibi bizler üzerimize düşeni yapıp, iyi oyunumuzun üzerine koyarak grubu lider bitirmek istiyoruz. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.



Litvanya Milli Takım Başantrenörü Mantas Sernius ise Türkiye'nin seyircisinin oluşturduğu atmosferin maçı kazanmasında büyük rol oynadığının altını çizerek, "Agresif oynadılar, bize top oynatmadılar, maçı kazandılar" dedi.



Oyuncu Gintare Petronyte de Türkiye'nin kendilerinden iyi oynadığını belirterek, "Biz şansımızı devam ettirmek istiyoruz bu şekilde devam edemeyiz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA