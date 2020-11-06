Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu
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Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu

06.11.2020 15:32 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:37
Türkiye Kupası'nda 4'üncü tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu kura çekimi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Ziraat Türkiye Kupası'nı 5 kez ile en çok kazanan futbolcular arasında yer alan, milli takım ve Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan katıldı. 52 takımın yer alacağı 4'üncü eleme turunda karşılaşmalar tek maç eleme sistemi üzerinden 24, 25, 26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'ndaki eşleşmeler şöyle: Adana Demirspor - AFJET AfyosnsporBeypiliç Boluspor - KahramanmaraşsporBüyükşehir Belediye Erzurumspor - Ankara DemirsporYukatel Denizlispor - TurgutlusporÇaykur Rizespor - Uşak SporAtakaş Hatayspor - Karacabey Belediye Spor

İstanbulspor - Tarsus İdman YurduAnkara Keçiörengücü - KocaelisporGöztepe- KırklarelisporGiresunspor - Niğde Anadolu Futbol KulübüRoyal Hastanesi Bandırmaspor - Darıca GençlerbirliğiBursaspor - Karatay Termal 1922 KonyasporGaziantep FK - Serik BelediyesporFenerbahçe - Sivas Belediye SporAnkaraspor - MuğlasporFraport TAV Antalyaspor - PendiksporTuzlaspor - Sultanbeyli Belediye SporEskişehirspor - GMG Kastamonusporİttifak Holding Konyaspor - Manisa FKGençlerbirliği - Kırşehir Belediye SporAltınordu - Çorum FKYeni Malatyaspor - Etimesgut BelediyesporKasımpaşa - Anagold 24ErzincansporHes Kablo Kayserispor - Hekimoğlu TrabzonAdanaspor - Sakaryaspor

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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