Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı

Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.

Yalova'da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası ikinci gün müsabakalarıyla devam etti.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında bulunan ve Yalova Belediyesi'nin de desteklediği Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası, 90. Yıl Salonu'ndaki ikinci gün müsabakalarıyla sürdü.

4 kategoride gerçekleştirilen ikinci gün müsabakaları sonunda dereceye giren sporcu ve kulüplere madalyaları ile kupaları verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sadece kata müsabakalarının yapıldığı şampiyonanın ikinci gününde, minik bayan ve erkek 8 yaş, minik bayan ve erkek 10 yaş, minik bayan ve erkek 12 yaş ile ümit-genç bayan ve erkek 16-17 yaş kategorilerindeki sporcular tatamiye çıktı.

Müsabakalar sonunda minik bayan 8 yaş kategorisinde birinciliği Reykan Spor Kulübü, ikinciliği Altın Vuruş Karate Spor Kulübü, üçüncülüğü ise 08 Osmaneli Belediye Spor Kulübü ile Şampiyonlar Spor Kulübü paylaştı.

Minik erkekler 8 yaş kategorisinde birinciliği Karate Özlem Spor Kulübü, ikinciliği Şahin Karate Do Spor Kulübü, Ritmikada Dans Müzik Gençlik Spor Kulübü ile Altın Vuruş Karate Spor Kulübü üçüncülüğü paylaştı.

Minik bayanlar 10 yaşta Reykan Spor Kulübü birinci, Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü ikinci, Ego Spor Kulübü ve Adalin Spor Kulübü Derneği üçüncü oldu.

Minik erkekler 10 yaş kategorisinde Karate Özlem Spor Kulübü birinci, Reykan Spor Kulübü ikinci, Şahin Karate Do Spor Kulübü ile Karate İhtisas Spor Kulübü de üçüncülük sevinci yaşadı.

Yıldız bayan 12 yaş kategorisinde Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü birinci, Tavşanlı Karate Okulu Spor Kulübü ikinci, Karate İhtisas Spor Kulübü ve Yeşilbaş Spor Kulübü üçüncülüğü paylaştı.

Yıldız erkek 12 yaşta Karate Özlem Spor Kulübü ilk sırayı elde ederken, Biga Karate Gençlik Spor Kulübü ikinci, Reykan Spor Kulübü ve Yeşilbaş Spor Kulübü de üçüncülük kazandı.

Ümit-genç bayan 16-17 yaş kategorisinin birincisi Büyükşehir Belediye Spor Kulübü olurken, Gaziosmanpaşa Belediye Spor Kulübü ikinci, Samandağ Duman Kardeşler ve Kaptan Karate Spor Kulübü de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Günün son kategorisi olan ümit-genç erkek 16-17 yaşta birinciliği Karate İhtisas Spor Kulübü elde ederken, Etimesgut Belediyesi Gelişim Spor Kulübü ikinciliği, Reykan Spor Kulübü ile Sivas'tan Belediye Spor Kulübü de üçüncülüğü paylaştı.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik