Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı
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Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı

16.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:32

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimi dayanak yaparak 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, bu yıla göre 5 kat artırdı ve 2,5 milyar avroya yükseltti. Ekonomik kriz yüzünden 12 yıldır düzenli olarak savunma bütçesini düşüren Yunanistan'ın bu hamlesi gündem yarattı.

Yunanistan Parlamentosunda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi. Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı.

SAVAŞ UÇAKLARI GELECEK YIL TESLİM ALINACAK

Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın alacağını ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi. Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki bu büyük artışı son dönemde Doğu Akdeniz'de Türkiye'yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi.

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan savunma bütçesini 5 kat artırdı

10 YILDA 10 MİLYAR DOLAR

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı. Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar avro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar avroya kadar düşmüştü.

2019 savunma bütçesini 3,38 milyar avro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin avro düzeyinde tutmuştu.

Yunanistan'ın 2020 savunma bütçesi 3,97 milyar avro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin avro seviyesinde kalmıştı.

Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı
Haber Yorumları (11)
EMRAH: Aynen öyle oldu Makbule hanım her zamanki gibi çekilen Türkiye oldu
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MİSAFİR: kendi kendimizi kandirmayalim, dünyayi arkasina alan yunanistanin korktugu felan yok, yalniz bir gercek var baskalarina güvenipde türkiyeye saldirirsa, ege adalarini ve trakyadaki türk topraklarini 2 günde kaybeder.
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MUHAMMED: Türkiyenin irili ufaklı 36 adasını kapattılar oturulabilecek olanları ın üzerlerine evler yaparak oturanlara maaş bağladılar korksalar bunu yaparlarmıydı acaba ayrıca niye geri cekildik cok meral ediyorum.
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