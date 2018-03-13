Türkiye, Katar İçin Savaş Gemisi Üretecek

Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, AA muhabirine, sözleşme kapsamında Katar Deniz Kuvvetleri için 2 silahlı savaş eğitim gemisi inşa edeceklerini söyledi.

"TAMAMEN EĞİTİM İÇİN HAZIRLANMIŞ"

Gemilerde 72 deniz kuvvetleri öğrencisinin veya personelinin eğitim görebileceğini belirten Ürkmez, şöyle devam etti:

"Sınıfları, eğitim alanları, ikinci köprü üstüyle tamamen eğitim için hazırlanmış, silah ve sensörlerle donatılmış iki gemi teslim edilecek. Söz konusu gemiler, Katar'ın şu anda en çok ihtiyacı olan kalemlerden bir tanesi. Çünkü deniz kuvvetlerinde personel bulmakta, yetiştirmekte, eğitmekte zorlanıyorlar. Bu 2 eğitim gemisi başka yan görevleri de yapabilecek, petrol botu gibi görevler üstlenebilecek. Ayrıca büyük bir helikopterin inebileceği platformu da olacak. Gemiler, Katar Deniz Kuvvetlerinin özel isteklerine uygun olarak Anadolu Tersanesi'nin kendi ekibi tarafından dizayn edilecek."

"İLK GEMİ 30 AYDA TESLİM EDİLECEK"

İlk gemiyi 30 ayda teslim edeceklerini ifade eden Ürkmez, ikinci geminin teslimatını da ondan 6 ay sonra yapacaklarını bildirdi. Ürkmez, "Sonrasında bu geminin bakım-tutumu ve idamesiyle ilgili görevlerimiz olacak. Dolayısıyla Anadolu Tersanesi olarak Katar ile uzun vadeli iş birliğine başlamış oluyoruz." dedi.

"TÜRK FİRMALARIYLA ÇALIŞMAK İSTİYORLAR"

Süalp Ürkmez, bu aşamaya, Katar'da 5 yıldır yürüttükleri temaslarla geldiklerini ifade etti. Savaş gemisi satmanın kolay olmadığını, uzun süreli çalışma gerektirdiğini vurgulayan Ürkmez, şunları kaydetti:

"Öncelikle müşterinin ihtiyaçlarını tespit etmek, neye ihtiyacı olduğunu bulmak, ona, doğru ürünleri ve tavsiyeleri vermek gerekiyor ama bunları yaparken de tecrübenizin olması lazım. Katar Deniz Kuvvetleri delegasyonları yıllarca tersanemize gelip gitti, yaptığımız ürünlere baktı. Anadolu Tersanesi'ne bir güvenleri oluştu. Bununla beraber ihtiyaçlarını yavaş yavaş bizimle paylaşmaya başladılar. Paylaşılan ihtiyaçlara, savunma sanayisinin verdiği projeler sayesinde, dizaynına kadar cevap verebilecek seviyeye geldik. Türkiye, kendi savaş gemisini dizayn ve inşa edebilen 10 ülkeden bir tanesi. O konuma geldiğimiz için güvenlerini kazandık. Yaptığımız ürünleri, gemileri gördüler ve 5 sene önce çıkarma gemisi diye başladığımız proje acil ihtiyaç doğrultusunda eğitim gemisine dönüştü. Kontrat bütün detaylarıyla tamamlandı, imzalandı, artık yürürlüğe giriyor. Hemen inşasına başlayacağız. Bundan sonra projeler var. Katar'ın planlarını biliyoruz. Çoğunluğunda Türk firmalarıyla çalışmak istiyorlar. Türkiye'de de güvendikleri firmaları seçiyorlar."