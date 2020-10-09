Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamadan önce Karadeniz'de doğal gaz bulunduğunu okuyucularına servis eden Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin bölgede keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını duyurdu.

Amerikan Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlandığını duyurdu. Yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı kaydedildi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahminini yukarı yönlü revize etmeyi beklediği öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre; yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanması planlanıyor.

ERDOĞAN "MÜJDE" DİYEREK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada cuma günü büyük bir müjde vereceklerini duyurmuş, 21 Ağustos'ta da "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda'' demişti.

Erdoğan, bulguların daha büyük rezervlerin habercisi olduğunu söylemiş, Karadeniz gazını 2023 yılında kullanıma sunmayı hedeflediklerini kaydetmişti.