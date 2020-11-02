Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası Mersin'in Mezitli ilçesinin üretici kadınları yardım seferberliği başlattı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası Mersin'in Mezitli ilçesinin üretici kadınları yardım seferberliği başlattı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, üretici kadınların tek yürek olarak İzmir'de yaşanan acıyı paylaştıklarını söyledi.

Toplumsal felaketlere duyarlı bir yaklaşım gösterilmesi gerektiğini aktaran Tarhan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ya da dünyanın başka yerinde de olsa deprem, sel gibi afetler ile sağlık gibi başka nedenlerle ihtiyacı olan herkese yardımcı olmamız gerekiyor. Üretici kadınlarımızın bu yaklaşımları nedeniyle onur duyuyoruz. Bu yapmış oldukları örnek davranış herkese emsal teşkil etmesini diliyorum. Tek yürek olmaya devam edelim ve elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği verelim. Onların üzüntüsü bizim de üzüntümüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ