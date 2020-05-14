Türkiye İMSAD: Bu dönemi atlattığımızda uluslararası pazarda daha üst seviyede konumlanacağız Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Bu zor dönemi atlattığımızda inşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha üst seviyede konumlanacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Bu zor dönemi atlattığımızda inşaat malzemeleri sanayisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha üst seviyede konumlanacağına inancımız tam." ifadesini kullandı.

Türkiye İMSAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından 33. kez düzenlenen Gündem Buluşmaları toplantısı, Demirdöküm, GF Hakan Plastik ve Systemair HSK katkılarıyla internet üzerinden gerçekleşti.

"Pandemi Döneminde Küresel Ticareti Sürdürmek" başlığıyla düzenlenen online toplantıda konuşan Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayicileri olarak, önceliklerinin çalışanların sağlığını korumak, ofis ve fabrikaları salgından uzak tutmak olduğunu bildirdi.

Salgına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak hep birlikte üretimi sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayan Küçükoğlu, sektörün yüzde 90'a yakınının farklı koşullarda üretime devam ettiğini aktardı.

Küçüoğlu, normalleşmeye kadar devam edecek belirsiz süreçte inşaat malzemeleri sanayisinin yurt içi ve yurt dışında sahip olduğu güçlü potansiyelini korumak ve geliştirmek adına ilk hedeflerinin organizasyonları korumak ve yaşatmak olması gerektiğini vurguladı.

Salgın sonrası inşaat malzemeleri sektörünün, yurt içi ve yurt dışındaki gelişiminin güçlenerek devam edeceğine inandığını vurgulayan Küçükoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak bu süreci atlattığımızda inşaat malzemesi sanayisinin uluslararası pazarda güvenilir bir sektör olarak daha üst seviyede konumlanacağına inancımız tam. Hem coğrafi konumumuz, hem üretim kapasitemiz hem de ürünlerimizin kalitesi bu tezi destekliyor. Sektörümüzün, 'yeni normal' koşullarını en hassas derinlikte idrak edeceğine ve gereken hamleyi yapacağına eminim."

"Küresel pazarda yönümüzü şimdiden belirlemeliyiz"

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan ise dünyada inşaat sektörünün son 10 yılda 8-9 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu rakamın 1 trilyon doları ihracattan oluşuyor. 1 trilyon dolar içerisinde en büyük ihracat ise 210 milyar dolarla Çin'e ait. Bizim ihracatımız 21,5 milyar dolar. En büyük pazarımız da Avrupa. Avrupa'nın kendi malzeme ihracatı 350 milyar dolar iken ithalatı 300 milyar dolar seviyesinde. İkinci en büyük pazar ise Kuzey Amerika, onların da 185 milyar dolarlık ithalat, 112 milyar dolarlık ihracat yaptığını görüyoruz. Orta Doğu ithalatta 21-22 milyar dolarlar seviyesinde seyrediyor. Bağımsız Devletler Topluluğu'nda başı çeken Rusya, 15 milyar dolarlık bir kapasiteye sahip. Pandemi sonrası hangi pazarlara yöneleceğimizi, rekabette bizi kimin zorlayacağını, Türkiye'nin küresel tedarik zincirinin bir parçası olması için yapılması gerekenleri şimdiden belirlemeli ve planlamalıyız."

"Türkiye en önemli çekim merkezlerinden biri olacak"

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin 205 farklı ülke ve ticaret bölgesine yaptığı ihracatla dünyada ilk 20 ülke arasında yer aldığını, dünyada diplomatik temsilcilik sayısı itibarıyla Japonya'nın da üstünde ilk 5'te olduklarını bildirdi.

Bu nedenle Türkiye'nin ticaret diplomasisi açısından çok güçlü bir konumda olduğunu aktaran Alkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Bunun en ilginç göstergelerinden biri küresel salgın nedeniyle bütün dünyanın adeta ekonomik ve ticari faaliyetleri durdurmak zorunda kaldığı nisanda dahi 53 ülkeye yaptığımız ihracatın artmasıdır. 155 milyar dolara kadar yükselen imalat sanayisiyle Türkiye önemli bir katma değere imza atıyor. Bu rakam dünyada 150 ülkenin milli gelirinden büyük.Türkiye bu imalat sanayisindeki sürdürülebilir ve iddialı becerisi ile önümüzdeki dönemde en önemli çekim merkezlerinden biri olacak."

Kaynak: AA