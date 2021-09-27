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Türkiye, hava aracı patent saylarında uçuşta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye, hava aracı patent saylarında uçuşta

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı.

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı. Eylül itibarı ile Türkiye'nin bu rakamı geride bıraktığına vurgu yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "2021 Eylül ayına kadar ülkemizde hava araçlarına yönelik 20 patent başvurusu yapıldı. Sene sonuna kadar bu rakamın artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

Birçok ülke havacılık sanayisini stratejik sektörler arasına aldı. Türkiye'nin bu alanda önemli atılımlar yaptığının altını çizen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Ülkemizde 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yapıldı. Bu yılın eylül ayına kadarki dönemi ele aldığımızda ise geçen yılın rakamını geride bıraktığımızı görüyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, 2021 Eylül ayına kadar ülkemizde hava araçlarına yönelik 20 patent başvurusu yapıldı. Sene sonuna kadar bu rakamın artacağını öngörüyoruz" şeklinde konuştu. Türkiye'nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunduğunu dile getiren Akbulut, "Ülkemizde 2016'da 17, 2017'de 35, 2018'de 41, 2019'da 35, 2020'de 18 ve 2021'in Eylül ayına kadar 20 patent başvurusu yapıldı" dedi.

EN FAZLA BAŞVURU ÇİN'E AİT

Totalde insansız hava araçları teknolojisiyle ilgili yayında olan ortalama 50 -60 bin civarında patent başvurusu bulunduğunu anlatan Akbulut, "Drone ve insansız hava araçları ile ilgili en çok patent başvurusu yapan ülkelerin başında Çin gelmekte. 2016'ya kadar bu alanda lider ülke ABD olarak dikkat çekiyordu. Ancak şu anda lider ülke Çin. Bu ülkeyi sırasıyla Amerika, EPO, Kore, Japonya, İngiltere, WO, Kanada takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünyada drone teknolojisinde mekanik anlamda yapılan dünyada patent başvurularında artış kaydedildiğine dikkat çeken Cumhur Akbulut, "2016 yılında 5410, 2017'de 9078, 2018'de 12,628, 2019'da 11, 537, 2020'de 13,087 ve 2021 yılı eylül ayına kadar ortalama 7, 581 patent başvuru yapıldığını görüyoruz" bilgisini verdi.

ORTALAMA KİLOGRAM BAŞI İHRACAT DEĞERİ 40 DOLARIN ÜZERİNDE

Havacılık ve savunma sanayisinde ihracatın ortama kilogram değerinin 40 doların üzerinde olduğunu ifade eden Akbulut, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Havacılık ve savunma sanayisi her geçen gün önemini arıyor. Patent sayıları da bu durumu destekler nitelikte. Kat etmemiz gereken çok mesafe var. Bu basamakları daha hızlı çıkmak adına ticarileştirme ve uygulama kısımlarına daha fazla ağırlık vermeliyiz".

-İHA-

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