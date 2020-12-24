Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Yağlı güreş Türk milletiyle özdeşlemiş bir spordur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Yağlı güreş Türk milletiyle özdeşlemiş bir spordur"

24.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:47
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ata sporu yağlı güreşin gelenekleri ve ritüelleriyle Türk milletiyle özdeşlemiş bir spor olduğunu söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ata sporu yağlı güreşin gelenekleri ve ritüelleriyle Türk milletiyle özdeşlemiş bir spor olduğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Değerleri Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çevrim içi düzenlenen "Kırkpınar Değerleri ve Kültür Vizyonunun Mevcut Durum Analizi ve Yol Haritasının Çıkartılması" çalıştayına katılan Aydın, yağlı güreşin Türk kültürünün, medeniyetinin ve inancının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Yağlı güreşin asırlardır düğünlerde ve bayramlarda bir eğlence olarak organize edildiğini anlatan Aydın, Türklerin yağlı güreşe gönülden bağlı bir millet olduğunu dile getirdi.

Aydın, yağlı güreşin kendine has özellikleri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yağlı güreşte usta-çırak ilişkisi vardır. Çırak her zaman ustasına saygı duyar, her gördüğünde elini öper. Kıran kırana güreşlerin hemen ardından iki pehlivan birbirine sarılır. Yağlı güreş gücü ve zekayı temsil eder. Türk milleti de güçlü ve zekidir, güçlü olmayı ve galip gelmeyi sever. Bu anlamda da yağlı güreş Türk milletiyle özdeşlemiş bir spordur. Yağlı güreş güç gerektiren bir spor olduğu için önceden atalarımızın yağlı güreş yaparak savaşa hazırlandıklarını biliyoruz."

Musa Aydın, Türkiye'de yılda 150 yağlı güreş organizasyonu yapıldığına değinerek, Türkiye'nin başpehlivanının Kırkpınar'da yapılan tarihi güreşlerde belirlendiğini hatırlattı.

Yağlı güreşin sadece bir spor olmadığını içerisinde farklı gelenekleri barındırdığını aktaran Aydın, "Yağlı güreşte davul-zurna, bayramı ve zaferi temsil eder. Yağlı güreşin içerisinde birçok şeyi görüyoruz. Pehlivanların kıbleye doğru salavatlanması, cazgırların Allah Allah nidalarıyla güreşleri başlatması önemli öğeleridir. Güç, zeka, saygı ve sevgi gibi duyguları içeren bu spor Müslüman Türk milletinin bağrından ve özünden çıkmıştır." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Burak Özçivit Murat Dalkılıç Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Yağlı güreş Türk milletiyle özdeşlemiş bir spordur" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:50:30. #1.14#
title