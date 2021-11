Türkiye gruptan çıktı mı? 2022 FIFA Dünya Kupası eleme grupları Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali ve olasılıkları nelerdir? (Tüm durumlar)

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grupta kaçıncı sırada bulunuyor? Trükiye gruptan 1. çıkar mı? Türkiye gruptan 1. mi çıkacak 2. mi yoksa 3. mü çıkacak? Tüm durumlar ve olasılıklar nelerdir? Tüm ihtimaller nelerdir? Türkiye'nin gruptan çıkma olasılıkları nedir? Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimalleri neler? 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri Türkiye'nin kalan maçları kimlerle olacak? Milli takımımız gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller ve olasılıklar sizlerle...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA? GRUPTA KAÇINCI?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 18 puanda ve 2. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralaması şöyle:

Hollanda : 20 puan

Türkiye : 18 puan

Norveç : 18 puan

Karadağ : 12 puan

Letonya : 6 puan

Cebelitarık : 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 2. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 1'dir.

Türkiye'nin kalan maçı şöyle:

Karadağ-Türkiye (16 Kasım bugün saat 22:45'de başlayacak)

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKAR MI? TÜM OLASILIKLAR VE İSTATİSTİKLER NELERDİR?

Yeni bir analiz haberimizle karışınızdayız. Bugün gerçekten çok büyük gün. Çünkü A Milli takımımız bugün grubu 1. sırada bitirebilir ve doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanabilir. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli takımımız kaçıncı olur? 1. sırada bitirebilir mi? İşte tüm olasılıkları sizler için hazırladık:

Türkiye gruptan nasıl çıkar tüm olasılıklar:

- Öncelikle ilk 3 sıradaki takımlar Hollanda 20 puanda, Türkiye 18 puanda ve Norveç 18 puanda yer alıyor. Grupta son maçlar bugün oynanacak. İlk olarak eğer Hollanda-Norveç maçı berabere biterse ve biz Karadağ'ı yenersek yeni puan durumu şöyle olacak:

Holllanda : 21 puan

Türkiye : 21 puan

Norveç : 19 puan

Bu durumda hem ikili averajda hem de genel averajda Hollanda bizden daha üstte olduğu için grubu 1. sırada tamamlayacaktır. Biz 2. olacağız ve play-off a gideceğiz. Bu arada Hollanda'nın genel averajı bizden +13 gol fazla. Ayrıca ikili averajda da maalesef Hollanda bizden üstün durumda. Çünkü ilk maçı 4-1 yensek bile 2. maçta 6-1 yenilmiştir. Haliyle averajda gerideyiz. (Aslında ikili averaj önemli değil FIFA'da genel averaja bakılıyor. Fakat genel averajda bile Hollanda bizden +13 gol fazladır. Yani biz Karadağ'a 13 farklı gol atmamız lazım ki Hollanda'nın önüne geçebilelim. Bu da zor bir durumdur diyebiliriz.) Bu bakımdan grubu kesinlikle 1. bitirebilmemiz için Hollanda'nın yenilmesi gerekiyor ve bizim de Karadağ'ı yenmemiz gerekiyor.

- Eğer Hollanda Norveç'i yenerse biz Karadağ'a yenilsek bile grubu yine 2. sırada bitiriyoruz ve play-off a gidiyoruz. Eğer Hollanda Norveç'i yenerse ve biz Karadağ'a yenilirsek yeni puan durumu şöyle olacak:

Holllanda : 23 puan

Türkiye :18 puan

Norveç : 18 puan

- Eğer Hollanda Norveç'i yenerse biz Karadağ'ı yensek de berabere kalsak da yine 2. oluyoruz.

- Eğer Hollanda Norveç berabere kalırsa ve biz Karadağ'a yenilirsek bu sefer grubu 3. sırada bitireceğiz ve playoff 'a yine katılmaya hak kazanacağız. Çünkü yapılan açıklamaya göre gruplarda 3. sırada olan en iyi 2 takım playoff'a gitmeye hak kazanacak. Haliyle diğer grupları incelediğimizde 3. sırada bulunan en yüksek takım 18 puanla Arnavutluk yer alıyor. Sonra da biz geleceğiz (Karadağ'a yenilsek bile). Haliyle bizde Arnavutluk'tan sonra 2. olarak play offa katılırız. Yani endişe etmemize gerek yok kesinlikle gruplardan çıkıyoruz ve en kötü play offa kalıyoruz.

- Eğer Hollanda Norveç berabere kalırsa ve biz Karadağ ile berabere kalırsak grubu 2. sırada bitiririz ve yine playoffa çıkarız.

- Eğer Hollanda Norveç maçında Norveç Hollanda'yı yenerse ve biz de Karadağ'ı yenersek haliyle grubu 1. sırada bitiriyoruz ve doğrudan 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanıyoruz. Şöyle ki:

Türkiye : 21 puan

Norveç :21 puan

Hollanda : 20 puan

Eğer Norveç ve Türkiye bugün son maçlarını kazanırsa yeni puan durumu yukarıdaki gibi olacaktır. Yani biz Karadağ'ı yenersek ve Norveç de Hollanda'yı yenerse bu durumda biz 21 puanla 1. sırada grubu bitireceğiz. Çünkü Norveç'ten ikili averaj bakımından üstünüz. Aslında FIFA genel averaja bakıyor. Genel averajda da biz Norveçten +1 gol öndeyiz. Haliyle farklı bir galibiyet ile yine grubu 2. tamamlayabiliriz. Eğer averajlar eşit olursa bu sefer atılan gol sayısına bakılacak. Türkiye'nin attığı gol sayısı 25 ve Norveç'in ise 15 'dir. Haliyle yine bu alanda da üstün olan tarafız.

- Eğer A Milli takımımız yenilirse bu durumda Norveç de yenilirse biz grubu 2. tamamlarız. Eğer Norveç Hollanda'yı yenerse ve biz yine yenilirsek bu durumda grubu 3. bitirerek yine playoffa katılacağız.

- Kısacası toparlarsak: Her ihtimale karşı play off'a gideceğiz. Eğer Norveç bugün Hollanda'yı yenerse ve biz de Karadağ'ı yenersek grubu 1. sırada bitiriyoruz ve Dünya Kupası'na doğrudan katılıyoruz .

- Ek olarak belirtelim FIFA Dünya Kupasında genel averaja bakılıyor. Yani ikili averaj değil toplam gruptaki genel averaja bakılmaktadır. Eğer averajlar eşitse bu sefer atılan gol sayısına bakılıyor.

Şimdiden Milli Takımımıza başarılar diliyoruz...

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKTI MI?

Evet Türkiye bugün yenilse bile grubu 3. sırada tamamlayacak haliyle play-off a katılmaya hak kazanacaktır. Yani bir nevi gruptan kesinlikle çıktık diyebiliriz. Çünkü yapılan açıklamaya göre grupları 3. sırada bitiren en iyi 2 takım play off oynamaya hak kazanacak. Zaten 2. sırada bitirenler kesinlikle play off oynamaya hak kazanıyor. Aynı şekilde 3. sırada bitiren en iyi 2 takım da play off oynayacaktır.

