Türkiye-Gine

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Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: AntalyaHakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz,...

A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Antalya

Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal

Gine: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Kante???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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