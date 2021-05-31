Türkiye-Gine

A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: AntalyaHakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz,...