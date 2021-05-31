Türkiye-Gine
A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: AntalyaHakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz,...
A Milli Futbol Takımı'nın Gine ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Antalya
Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali (Azerbaycan)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal
Gine: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Kante???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever