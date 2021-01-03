Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı

03.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:33

Ehliyetlerin çipli kimliklere taşınmasını kapsayan "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından bugüne kadar 800 bin vatandaş yararlandı. Bakan Soylu tarafından tanıtılan ve 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tanıtılmasının ardından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgilerin, çipli kimlik kartına ücretsiz entegre edildiği uygulamadan bugüne kadar 800 bin kişi yararlandı.

UYGULAMAYA EN FAZLA TALEP İSTANBUL'DAN

Vatandaşların, trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti. Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 genç uygulamadan faydalandı.

YAZILIMLAR TÜRK MÜHENDİSLERCE GELİŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınmasıyla kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenler, nüfus müdürlüklerine "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak başvurabiliyor.

Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı
Haber Yorumları (2)
REİS...: çiplenelim bakalım. . . . sonumuz hayır olsun. . . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
?: şu kimliklerde bekar veya evli niye yazmıyor? bilen yok mu?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Erol Bulut Okan Buruk Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Aydın Futbolcu Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 16:52:21. #1.14#
title