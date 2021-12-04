Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası'nda sezon Afyonkarahisar'da tamamlanacak

Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası'nda son ayak yarışları Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda son yarışlar, 11-12 Aralık tarihlerinde İhsaniye ilçesindeki tarihi Ayazini Ören Yeri'nde özel hazırlanan parkurda düzenlenecek.

Yarışlar, 11 Aralık Cumartesi günü 3 bin yıllık tarih ve kültüre ev sahipliği yapan "Frigya'nın kalbi" olarak da nitelendirilen Ayazini Köyü Meydanı'ndan saat 13.00'te başlayacak.

Şampiyona daha sonra özel olarak oluşturulan ekstrem pistindeki sıralama yarışıyla devam edecek. Türkiye Enduro Şampiyonası ve Türkiye ATV Şampiyonası'nın Ayazini final yarışı ise 12 Aralık Pazar günü saat 10.00'da start alacak.

Yarışlar sonunda 13 sınıfta 2021 yılının şampiyonları belli olacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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