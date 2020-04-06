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Ali Aydın, Türkiye, Aydın, Ekonomi

Türkiye, dünyadaki 10 rüzgar ülkesi arasında yer alıyor

Ember'in Global Electricity Review 2020 raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 2019'da yüzde 15 oranında artarak dünya elektriğinin yüzde 8'ini oluşturdu.

06.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:57
Türkiye, dünyadaki 10 rüzgar ülkesi arasında yer alıyor

Ember'in Global Electricity Review 2020 raporuna göre, rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 2019'da yüzde 15 oranında artarak dünya elektriğinin yüzde 8'ini oluşturdu. Rapora göre, 2019'da dünyadaki 10 rüzgar ülkesi arasına Türkiye de girdi.

İklim danışma kuruluşu olan Ember, küresel elektriğe dair 2020 değerlendirmelerini ve geçen yılın sonuçlarını raporladı. Rapora göre, dünyadaki rüzgar ve güneş enerjisi üretimi artış gösterirken, Türkiye de dünyadaki ilk 10 rüzgar ülkesi arasında gösterildi. Avrupa'nın elektrik üretimini kömürden rüzgara ve güneşe çevirdiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, Türkiye'nin, rüzgar enerjisini memleket meselesi olarak görmesinin gelecek adına önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Aydın, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kömür yakıtlı elektrik üretimi düşüyor, rüzgar yükseliyor

Küresel çapta 1990'dan beri en büyük düşüşünü yaşayan kömür yakıtlı elektrik üretimi, 2019 yılında yüzde 3 düşüş sağladı. Bu düşüşün nedenleri arasında ise rüzgar ve güneş enerjisinin yükselişi, Paris İklim Anlaşması ve ekonomik sebepler bulunuyor. Rapora göre, kömürden sağlanan elektrik üretiminin yüzde 87'sinden 10 ülke sorumlu bulunuyor. Diğer taraftan ise rüzgarın yükselişi devam ediyor. Rüzgar enerjisi 2019'da bin 240 TWh'den (terawatt saat) bin 404 TWh'ye yükseldi. Dünya elektriğinin yüzde 5,44'ünü tek başına rüzgarın karşıladığını hatırlatan Ali Aydın, hem iklim hem de ekonomik gelecek adına rüzgarın yükselişinin sürdürebilirliğinin önemli olduğunu belirtti. Rüzgardaki yüksek büyümenin devamlılığının ülkelerin hem yaklaşımlarına hem de ekonomik kaygılarına da bağlı olduğunu aktaran Aydın, büyümeyi devam ettirebilmek için tüm bölgelerde uyumlu bir çabanın olması gerektiğini ve düşük fiyat politikasına devam edilmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye, arkasına rüzgarı alıyor

Yayınlanan raporda ayrıca dünyadaki rüzgardan elde edilen TWh'lere göre, ilk 10 rüzgar ülkesi açıklandı. Dünyadaki 10 rüzgar ülkesi sıralamasında birinciliği 405,7 TWh ile Çin alırken, Türkiye, geçen yıl rüzgar enerjisinden elde ettiği 21,3 TWh ile 10'uncu sırada yer aldı. Wind Europe 2019 raporunda da kurulu rüzgar gücünde Avrupa'da 7'nci sırada bulunan Türkiye'nin rüzgarını arkasına aldığını vurgulayan Ali Aydın, 10 yıl öncesine kadar çok gerilerde olunan rüzgar enerjisi alanında, şimdilerde önemli gelişmişlik göstermenin her şartta çalışmaya bağlı olduğunu dile getiriyor. Özellikle devlet tarafından desteklenmenin, yatırımcıların ülkeye getirilmesinde önemli bir adım olduğunu aktaran Aydın, rüzgar enerjisinde uzman insan kaynağına ve teknolojik gelişmelere yapılan yatırımlarında Türkiye'nin rüzgarını daha sert estirdiğine dikkat çekti.

Rüzgar enerjisi memleket meselesi

Gelecekte temiz bir çevreye ve iklime ancak temiz enerji ile ulaşılabileceğinin altını çizen Ali Aydın, "Rüzgar enerjisinin Türkiye için memleket meselesi. Daha çok desteklenmesi gerekiyor. Özellikle ekonomik açıdan da dışarıya bağlı elektrik ithalatını azaltmada önemli rol oynayan rüzgar enerjisinde devlet desteğinin devam etmesi gerekir. YEKDEM gibi yatırımcıya ve üreticiye önemli destekler sağlayan projelerin ülkemiz enerjisine, geleceğine ve ekonomisine ciddi yardımlar sağlayacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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