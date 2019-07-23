Türkiye'den göç eden Türk vatandaşların oranı, gelenleri ikiye katladı
TÜİK'in 2018 yılına ilişkin göç İstatistiklerine göre, Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 23,8'lik artışla 577 bin 457 kişiyi buldu. Türkiye'den göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2017'ye göre yüzde 27,7'lik artışla 323 bin 918 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'ye göç edenlerin sayısı geçen yıl bir önceki yıla oranla yüzde 23,8'lik artışla 577 bin 457 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise yüzde 27,7'lik artışla 323 bin 918 oldu.
Türkiye'ye göç edenlerin yüzde 19'unu Türkiye vatandaşları oluştururken, Türkiye'den yurt dışına göç eden Türk vatandaşların oranı yüzde 42 oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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