Türkiye'den de Geçecek! Modern İpek Yolu İçin Bankalar Sıraya Girdi

Çin'in büyük yatırım yapmayı planladığı ve "modern İpek Yolu" olarak anılan Kuşak ve Yol projesi, Asya'dan Ortadoğu'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya uzanacak bir ticaret ağı kurulmasını öngörüyor. 65 ülkeyi, dünya nüfusunun yüzde 60'ını ve küresel GSYH'nin üçte birini kapsaması planlanan Kuşak ve Yol'un güzergahında, Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis- Kars demiryolu da yer alıyor.

PROJEDE YER ALMAK İSTEYEN BANKALAR

Financial Times, birçok bankanın çalışmalara başladığını ve proje ile bağlantılı onlarca anlaşma imzalamayı başardığını yazdı.

Dev projede yer almak isteyen bankalar arasında Citigroup, HSBC ve Standard Chartered da var. Standard Chartered CEO'su Bill Winters, "Bu proje gerçekleşirse buraya akacak özel sektör sermayesi çok büyük olacak. Bizim işimiz farklı parçaları birleştirmek çünkü burada yerel finansman da gerekiyor" dedi.

"FAALİYETLERİNİ GENİŞLETMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR"

Citigroup'un Asya-Pasifik Bankacılık Bölümü Başkanı Gerry Keefe de, "ABD'den ve Asya'dan birçok çok uluslu müşterimiz, Kuşak ve Yol'u faaliyetlerini genişletmek için büyük bir fırsat olarak görüyor" diye konuştu.

Öte yandan İngiltere ve ABD hükümetlerinin şüpheyle yaklaşması ve projenin 1-20 yıllık vadede başlayacak olması da bazı şirketler açısından belirsizlik yaratıyor. Standard Chartered'ın Çin ve Kuzey Asya şefi Ben Hung, "Yatırımcılar sabırlı olmalı. 10-20 yıl sonrasına bakmalılar, bu süreç bir iki yılda gerçekleşmeyecek" ifadelerini kulandı.