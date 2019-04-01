Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne Yaprağı İhracatı

Orman köylüsü için önemli gelir kaynağı olan defnenin yaprağı ve yağı Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler" projesi kapsamında Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 2015 yılında Mehmet ve Nigar Ölemez çiftinin bahçesine dikilen defne fidanlarında ilk yaprak hasadı yapıldı. Hasat edilen ürünler ihracatçı bir firma tarafından yerinde satın alındı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Türkiye'deki endemik türlerin yüzde 12'sinin Muğla'da yetiştiğini söyledi.

Muğla'da orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alan defnenin, ormandan kontrolsüz olarak hasadının önlenmesi ve kalitesinin düşürülmemesi amacıyla çalışma yapıldığını belirten Erkal, şunları kaydetti:

"Defne, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünü. Defnenin ormanların korunması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması açısından kültüre alınması da çok önemli. Defne, bütün aksamı kullanılarak ekonomiye kazandırılan çok önemli bir tıbbi aromatik bitki. Türkiye'de 2018 yılı verilerine göre 14 bin ton defne ihracatından 40 milyon dolar gelir elde edildi. Bunun bin tonu Muğla'dan karşılandı. Türkiye defne ihracatında lider ülke. Hedefimiz önümüzdeki beş yılda bu rakamı en az üç katına çıkarmak. Bu amaçla önümüzdeki günlerde atıl durumda kullanılmayan tarım arazilerinin değerlendirilmesi için birçok arazide defneyi kültüre alarak yetiştirmeyi planlıyoruz."

"Sıfır atıklı çevreci bir ürün"

Defne yaprağı ve yağı ihraç eden Özer Bal, defnenin Türkiye'nin en değerli ihracat ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Almanya ve Fransa'ya ihracat yaptığını anlatan Bal, şöyle konuştu:

"Defnenin yetiştirilmesinden sonra işlenmesi de çok önemli. Defne bize geldikten sonra tesislerimizdeki kurutma fırınlarında kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra boyutlarına göre ayrıştırıyoruz. Müşteri bizden talep ederken böyle istiyor. Defnenin hiçbir şeyi zayi olmuyor. Odunları bile kullanılıyor. Sıfır atıklı çevreci bir ürün. Biz bu ürünü işleyip kutulu hale getirdikten sonra 10 avroya satıyoruz. Burada kalite kriterleri çok önemli. Bu ürün çok katma değer yaratıyor. Muğla'dan geçen yıl 100 ton defne alarak 5 ay boyunca yaklaşık 40 kişiye istihdam sağladım. İhracat yaparak ülkeye döviz kazandırıyoruz."

Defnenin, ormanların korunması ve kırsalda kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir bitki olduğunu vurgulayan Bal, "Defne yağının kilogramı şu an 80 avro civarında. Biz Fransa ve Belçika'daki büyük kozmetik firmalarına defne yağı da satıyoruz." dedi.

Narenciye yetiştiriciliğini bırakıp tarlasına defne fidanı diken ve üç yıl sonra ilk hasadı yapmanın mutluluğunu yaşayan Nigar Ölemez, "2015 yılında devletten aldığım fidan desteğiyle 5 dönüm araziye defne diktim. Itri bitki olan defne ilaç sanayisinde antibiyotiklerde etken maddelerden birisi. Ayrıca kozmetik ürünlerinde ve gıda sanayisinde de kullanılıyor. Birçok ülke kozmetikte kullanılan ürünleri Muğla'dan alıyor. Bu nedenle ben de bu işe giriştim." ifadelerini kullandı.

EL YAPIMI DEFNE YAPRAĞI SABUNUNA YOĞUN İLGİ

Görüşünü aldığımız, bitkisel sabun üreticisi The Soap Factory'nin kurucusu Hacer Aydın "Yakın zamana kadar mutfak ile sınırlı olan defne yaprağı, artık endüstriyel bir ürün haline geldi. Bünyemizde ürettiğimiz el yapımı defne yaprağı sabunlarına olan ilginin çok yüksek seviyede olması da bunun bir göstergesi" dedi.