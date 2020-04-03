Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles DHA?ya konuştu
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, DHA, Dünya

Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles DHA?ya konuştu

' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hakkında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yurt dışından bağış yapan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles DHA'ya konuştu.

03.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:02
Türkiye'deki kampanyaya destek veren ABD'li sanatçı Miles DHA?ya konuştu
' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hakkında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına yurt dışından bağış yapan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles DHA'ya konuştu.ABD'li ünlü sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hakkında 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası, işine ara vermesi gereken insanları destekleyen harika bir organizasyon. Bu zor süreçte ülke olarak birlik olmanızı alkışlıyorum. Bu kampanyayı sonuna kadar da her fırsatta destekliyorum.?"SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİN" UYARISIMiles, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili nasıl bilgi edinilebileceği hakkında ise, 'Koronavirüs hakkında söyleyebileceğim tek şey kendi hijyeninize dikkat edin. Sosyal mesafe kuralına uymak son derece önemli. Virüs nasıl bulaşıyor bu konudaki araştırmanızı yaptığınızdan emin olmaktır. Çünkü koronavirüsün tam olarak ne olduğu çok açık değil, tüm dünya bu soruna karşı çalışıyor' diye konuştu.MILES'TAN EVDE KAL TÜRKİYE MESAJITüm dünyadaki hükümetlerin ve bilim insanlarının koronavirüse yönelik uygun tedavi yöntemlerini bulmak için çok çalıştıklarını belirten Miles tüm dünyaya ve Türkiye'ye farklı dillerde 'Evde kal' mesajı verdi.TÜRKİYE'Yİ ÖVDÜ, DHA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye'yi huzurlu, barışçıl ve yardımsever bir ülke olarak tanımlayan Miles Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu da belirtti. Ayıca Miles sözlerini 'Son olarak, samimi düşüncelerimi Türk halkına iletmek konusunda yardımcı olan Demirören Haber Ajansı'na teşekkür ederim, evde kal Türkiye' diyerek sonlandırdı.


Kaynak: DHA

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